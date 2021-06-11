عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع"

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد. ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمديرية العامة للجوازات بالبدء بتمديد صلاحية الإقامة للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21/ 12 /1442 هجري الموافق 31/ 7/ 2021م. وتضمن الفيديو توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمديرية العامة للسجون بالبدء بتنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم. ولفت إلى تنفيذ حد الحرابة في أحد الجناة بعد إقدامه على عمل غادر، وبدافع إرهابي ضالٍ، على قتل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة، هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى الوقود بالمحافظة. كما أشار إلى قيام مدير عام المدني، برعاية حفل جائزة الدفاع المدني للتميز 2020 م، وتضمن الفيديو تخريج (814) من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي من معهدي تدريب قوات أمن المنشآت بالرياض والشرقية. ولفت إلى أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، تقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق (عسير، ومكة المكرمة، والقصيم، والرياض، والجوف، وحائل)، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك"، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وتضمن قيام القوات الخاصة للأمن البيئي، بضبط (92) مخالفاً لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة، فيما ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام بمنطقة مكة المكرمة مواطنين اثنين مخالفين لنظام البيئة وبحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع. وأشار الفيديو إلى رصد (32,003) مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة، خلال الفترة من 18 حتى 24/ 10/ 1442 هجري. ولفت الفيديو إلى أن المرور بمختلف مناطق المملكة، قام بضبط (2961) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض (339,287) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل ( 45,469) اتصالاً لكل يوم.

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" ذياب الشمري سبق 2021-06-11 حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.



ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمديرية العامة للجوازات بالبدء بتمديد صلاحية الإقامة للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21/ 12 /1442 هجري الموافق 31/ 7/ 2021م.



وتضمن الفيديو توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمديرية العامة للسجون بالبدء بتنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.



ولفت إلى تنفيذ حد الحرابة في أحد الجناة بعد إقدامه على عمل غادر، وبدافع إرهابي ضالٍ، على قتل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة، هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى الوقود بالمحافظة.



كما أشار إلى قيام مدير عام المدني، برعاية حفل جائزة الدفاع المدني للتميز 2020 م، وتضمن الفيديو تخريج (814) من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي من معهدي تدريب قوات أمن المنشآت بالرياض والشرقية.



ولفت إلى أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، تقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق (عسير، ومكة المكرمة، والقصيم، والرياض، والجوف، وحائل)، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك"، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.



وتضمن قيام القوات الخاصة للأمن البيئي، بضبط (92) مخالفاً لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة، فيما ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام بمنطقة مكة المكرمة مواطنين اثنين مخالفين لنظام البيئة وبحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع.



وأشار الفيديو إلى رصد (32,003) مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة، خلال الفترة من 18 حتى 24/ 10/ 1442 هجري.



ولفت الفيديو إلى أن المرور بمختلف مناطق المملكة، قام بضبط (2961) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض (339,287) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل ( 45,469) اتصالاً لكل يوم.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 02:32 PM

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" رصد 32 ألف مخالفة احترازات وضبط 2961 مركبة مخالفة ومخالفين لنظام البيئة





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حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.



ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمديرية العامة للجوازات بالبدء بتمديد صلاحية الإقامة للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21/ 12 /1442 هجري الموافق 31/ 7/ 2021م.



وتضمن الفيديو توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمديرية العامة للسجون بالبدء بتنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.



ولفت إلى تنفيذ حد الحرابة في أحد الجناة بعد إقدامه على عمل غادر، وبدافع إرهابي ضالٍ، على قتل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة، هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى الوقود بالمحافظة.



كما أشار إلى قيام مدير عام المدني، برعاية حفل جائزة الدفاع المدني للتميز 2020 م، وتضمن الفيديو تخريج (814) من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي من معهدي تدريب قوات أمن المنشآت بالرياض والشرقية.



ولفت إلى أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، تقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق (عسير، ومكة المكرمة، والقصيم، والرياض، والجوف، وحائل)، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك"، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.



وتضمن قيام القوات الخاصة للأمن البيئي، بضبط (92) مخالفاً لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة، فيما ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام بمنطقة مكة المكرمة مواطنين اثنين مخالفين لنظام البيئة وبحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع.



وأشار الفيديو إلى رصد (32,003) مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة، خلال الفترة من 18 حتى 24/ 10/ 1442 هجري.



ولفت الفيديو إلى أن المرور بمختلف مناطق المملكة، قام بضبط (2961) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض (339,287) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل ( 45,469) اتصالاً لكل يوم.