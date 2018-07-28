النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اليونيسيف" تدعو إلى إعادة فتح المدارس وعدم الانتظار لما بعد تطعيم الطلاب

"إلدر" طالب الحكومات بحماية الميزانيات المخصصة للتعليم

دعت منظمة اليونيسيف، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة فتح المدارس، التي أغلقت بسبب وباء كورونا، وأدت إلى تأثر 600 مليون طفل في سن التعليم حالياً بالتدابير الصحية المتعلقة بمكافحة "كوفيد-19".

وذكر الناطق باسم "اليونيسيف" جيمس إلدر، للصحافيين في جنيف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ويجب أن تكون المدارس هي آخر ما يغلق، وأول ما يعاد فتحه"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن إعادة فتح المدارس لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تطعيم الطلاب والمعلمين، ويتعين على الحكومات والجهات المانحة حماية ميزانية التعليم على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"اليونيسيف" تدعو إلى إعادة فتح المدارس وعدم الانتظار لما بعد تطعيم الطلاب
سبق

دعت منظمة اليونيسيف، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة فتح المدارس، التي أغلقت بسبب وباء كورونا، وأدت إلى تأثر 600 مليون طفل في سن التعليم حالياً بالتدابير الصحية المتعلقة بمكافحة "كوفيد-19".

وذكر الناطق باسم "اليونيسيف" جيمس إلدر، للصحافيين في جنيف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ويجب أن تكون المدارس هي آخر ما يغلق، وأول ما يعاد فتحه"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن إعادة فتح المدارس لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تطعيم الطلاب والمعلمين، ويتعين على الحكومات والجهات المانحة حماية ميزانية التعليم على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
07:42 PM

"اليونيسيف" تدعو إلى إعادة فتح المدارس وعدم الانتظار لما بعد تطعيم الطلاب

"إلدر" طالب الحكومات بحماية الميزانيات المخصصة للتعليم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,239

دعت منظمة اليونيسيف، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة فتح المدارس، التي أغلقت بسبب وباء كورونا، وأدت إلى تأثر 600 مليون طفل في سن التعليم حالياً بالتدابير الصحية المتعلقة بمكافحة "كوفيد-19".

وذكر الناطق باسم "اليونيسيف" جيمس إلدر، للصحافيين في جنيف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ويجب أن تكون المدارس هي آخر ما يغلق، وأول ما يعاد فتحه"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن إعادة فتح المدارس لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تطعيم الطلاب والمعلمين، ويتعين على الحكومات والجهات المانحة حماية ميزانية التعليم على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة