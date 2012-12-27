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600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

استحداث أشواط جديدة عبر دمج جميع ألوان المغاتير

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف على مهرجان الملك عبدالعزيز الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين عن تخصيص 600 سيارة دفع رباعي للفائزين في النسخة المقبلة من المهرجان، واستحداث أشواط جديدة عبر دمج جميع ألوان المغاتير في شوط واحد، واشتراطات خاصة في مقدمتها وجود شعار للمنقية قبل المشاركة في المهرجان.

وأوضح رئيس نادي الإبل أنَّ الجوائز للفائزين في مهرجان الإبل والهجن في النسخة المقبلة ستكون أكثر من 600 سيارة من الدفع الرباعي، وقال: "شركة الناغي ممثلة في سيارات الرنج روفر، وبي أم دبليو، والروز رايز سيكون لها النصيب الجيد بإذن الله".

وأضاف أنَّ رجل الأعمال محمد ناغي دخل للمهرجان برسالتين، الأولى كمالك ومشارك في المهرجان، والثانية كراعٍ للمهرجان، وهذه رسالة كبيرة من رجل الأعمال السعودي في رعاية مهرجان كبير بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- وحضور 4 أو 5 من رؤساء دول العالم، وهذا شيء كبير وحدث نادر".

وأكد ابن حثلين أنَّ النسخة المقبلة من المهرجان ستشهد استحداث أشواط جديدة، من خلال دمج جميع ألوان المغاتير في شوط واحد باسم "نخبة النخبة"، إضافة إلى مسابقة أخرى تجمع الأوائل في الفرديات بشوط ثانٍ منفصل.

وأشار رئيس نادي الإبل إلى أنَّه لن يتم قبول أي منقية للمشاركة في المهرجان، إلاَّ بوجود شعار رسمي لها، وسيتم لاحقًا إصدار هذه الاشتراطات والإعلان عنها؛ ليتم العمل بها لمن أراد المشاركة، كاشفًا أنَّ من المقترحات في هذا الجانب وضع أسماء لجميع الإبل، أو متحدِّث رسمي لها، وجميع هذه المقترحات سيتم اعتمادها بشكل رسمي في وقت لاحق، موضِّحًا أنَّ شعار المنقية سيعود بالنفع عليها، وأنَّ نادي الإبل يعمل بشكل تجاري، يستفيد منه أصحاب المنقيات.

مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
سبق

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف على مهرجان الملك عبدالعزيز الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين عن تخصيص 600 سيارة دفع رباعي للفائزين في النسخة المقبلة من المهرجان، واستحداث أشواط جديدة عبر دمج جميع ألوان المغاتير في شوط واحد، واشتراطات خاصة في مقدمتها وجود شعار للمنقية قبل المشاركة في المهرجان.

وأوضح رئيس نادي الإبل أنَّ الجوائز للفائزين في مهرجان الإبل والهجن في النسخة المقبلة ستكون أكثر من 600 سيارة من الدفع الرباعي، وقال: "شركة الناغي ممثلة في سيارات الرنج روفر، وبي أم دبليو، والروز رايز سيكون لها النصيب الجيد بإذن الله".

وأضاف أنَّ رجل الأعمال محمد ناغي دخل للمهرجان برسالتين، الأولى كمالك ومشارك في المهرجان، والثانية كراعٍ للمهرجان، وهذه رسالة كبيرة من رجل الأعمال السعودي في رعاية مهرجان كبير بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- وحضور 4 أو 5 من رؤساء دول العالم، وهذا شيء كبير وحدث نادر".

وأكد ابن حثلين أنَّ النسخة المقبلة من المهرجان ستشهد استحداث أشواط جديدة، من خلال دمج جميع ألوان المغاتير في شوط واحد باسم "نخبة النخبة"، إضافة إلى مسابقة أخرى تجمع الأوائل في الفرديات بشوط ثانٍ منفصل.

وأشار رئيس نادي الإبل إلى أنَّه لن يتم قبول أي منقية للمشاركة في المهرجان، إلاَّ بوجود شعار رسمي لها، وسيتم لاحقًا إصدار هذه الاشتراطات والإعلان عنها؛ ليتم العمل بها لمن أراد المشاركة، كاشفًا أنَّ من المقترحات في هذا الجانب وضع أسماء لجميع الإبل، أو متحدِّث رسمي لها، وجميع هذه المقترحات سيتم اعتمادها بشكل رسمي في وقت لاحق، موضِّحًا أنَّ شعار المنقية سيعود بالنفع عليها، وأنَّ نادي الإبل يعمل بشكل تجاري، يستفيد منه أصحاب المنقيات.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
04:28 PM

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

استحداث أشواط جديدة عبر دمج جميع ألوان المغاتير

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هادي العصيمي - الرياض
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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف على مهرجان الملك عبدالعزيز الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين عن تخصيص 600 سيارة دفع رباعي للفائزين في النسخة المقبلة من المهرجان، واستحداث أشواط جديدة عبر دمج جميع ألوان المغاتير في شوط واحد، واشتراطات خاصة في مقدمتها وجود شعار للمنقية قبل المشاركة في المهرجان.

وأوضح رئيس نادي الإبل أنَّ الجوائز للفائزين في مهرجان الإبل والهجن في النسخة المقبلة ستكون أكثر من 600 سيارة من الدفع الرباعي، وقال: "شركة الناغي ممثلة في سيارات الرنج روفر، وبي أم دبليو، والروز رايز سيكون لها النصيب الجيد بإذن الله".

وأضاف أنَّ رجل الأعمال محمد ناغي دخل للمهرجان برسالتين، الأولى كمالك ومشارك في المهرجان، والثانية كراعٍ للمهرجان، وهذه رسالة كبيرة من رجل الأعمال السعودي في رعاية مهرجان كبير بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- وحضور 4 أو 5 من رؤساء دول العالم، وهذا شيء كبير وحدث نادر".

وأكد ابن حثلين أنَّ النسخة المقبلة من المهرجان ستشهد استحداث أشواط جديدة، من خلال دمج جميع ألوان المغاتير في شوط واحد باسم "نخبة النخبة"، إضافة إلى مسابقة أخرى تجمع الأوائل في الفرديات بشوط ثانٍ منفصل.

وأشار رئيس نادي الإبل إلى أنَّه لن يتم قبول أي منقية للمشاركة في المهرجان، إلاَّ بوجود شعار رسمي لها، وسيتم لاحقًا إصدار هذه الاشتراطات والإعلان عنها؛ ليتم العمل بها لمن أراد المشاركة، كاشفًا أنَّ من المقترحات في هذا الجانب وضع أسماء لجميع الإبل، أو متحدِّث رسمي لها، وجميع هذه المقترحات سيتم اعتمادها بشكل رسمي في وقت لاحق، موضِّحًا أنَّ شعار المنقية سيعود بالنفع عليها، وأنَّ نادي الإبل يعمل بشكل تجاري، يستفيد منه أصحاب المنقيات.

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