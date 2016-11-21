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"الطيران المدني" تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021م

وقَّعت 9 اتفاقيات مع كبرى شركات النقل الجوي والمُصنِّعين لمكونات الطائرات

اختتم جناح الهيئة العامة للطيران المدني اليوم مشاركته في فعاليات معرض دبي للطيران 2021م، الذي أُقيم خلال الفترة من 14 -18 نوفمبر الجاري بمدينة دبي.

وشهد الجناح طوال الأيام الخمسة زيارة عدد من أصحاب وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية المشاركين في المعرض، إلى جانب المهتمين والمستثمرين والمتخصصين بعالم وصناعة الطيران في العالم.

وعرَّف جناح الهيئة باستراتيجية قطاع الطيران المدني في السعودية، وبمشاريع الهيئة الحديثة والمستقبلية في بناء وتطوير وتحديث المطارات بالسعودية، وأبرز استثماراتها، إضافة إلى التطورات التي وصل لها قطاع الطيران المدني في السعودية.

وطرحت الهيئة خلال الجلسات الحوارية التي أُقيمت على هامش المعرض عددًا من أوراق العمل في مجال استدامة الطيران المدني، وجلسة احتياجات الشحن الجوي، إضافة إلى المشاركة في جلسة تقليل متغيرات الطلب والسعة في العمليات، وجلسة الاضطراب وإدارة الأزمات في صناعة الطيران، وجلسة تحديث لوائح التدريب للعالم الجديد.

وكانت مشاركة منظومة الطيران المدني السعودي في المعرض فاعلة؛ إذ قامت الأكاديمية السعودية للطيران المدني بتسويق الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها، واستعرضت شركة المطارات القابضة إنجازات مطارات السعودية وأحدث مشاريعها الحالية، وطرح الفرص الاستثمارية المستقبلية الواعدة لقطاع الطيران في السعودية لمجتمع الطيران الدولي، والاستفادة من التجارب العالمية لتعزيز تجربة المسافرين. كما قامت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية باستعراض التقنيات الحديثة والأبراج الرقمية والجوائز المحققة على مستوى الشرق الأوسط، وعرضت شركة التنفيذي الفرص الاستثمارية والمشاريع التطويرية وخلق شراكات استراتيجية، بينما قامت شركات مطارات الرياض وشركة مطارات الدمام وشركة مطارات جدة بعرض الفرص الاستثمارية، وفرص النمو المتوقعة، وعقد شراكات استراتيجية، وعمل طيران ناس على تعزيز حضوره كناقل وطني رائد في المنطقة، وإبراز أحدث المنتجات والخدمات.

وشهدت المشاركة توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع أهم المُصنِّعين لمكونات الطائرات؛ إذ أبرمت الخطوط الجوية العربية السعودية 9 اتفاقيات مع كبرى شركات صناعة النقل الجوي، ووقَّعت شركة طيران أديل اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك للطيران، وهو ما يؤكد المضي قدمًا نحو توطين صناعة الطيران والنقل الجوي، وتعظيم قدرة التصنيع والمحتوى المحلي في السعودية، كما وقَّعت شركة مطارات الرياض مذكرة تفاهم مع شركة هانويل لاستكشاف فرص استخدام حلول التكنولوجيا المتكاملة والأتمتة في مطار الملك خالد الدولي، بينما وقَّعت شركة التنفيذي اتفاقية تعاون مع شركة العربية.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني هدفت من خلال المشاركة في فعاليات معرض دبي للطيران 2021م إلى إبراز دور قطاع الطيران المدني في السعودية بوصفه محركًا مهمًّا في الاقتصاد الوطني، وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة خاصة بعد إطلاق استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي جاءت للارتقاء بقطاع الطيران وتطويره؛ لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وأن يكون القطاع الرائد الأول في الشرق الأوسط، إضافة إلى تمكين الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز قطاع الطيران، والارتقاء بشبكة الربط بزيادة عدد الوجهات الدولية، وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية في مطارات السعودية.

الهيئة العامة للطيران المدني هيئة الطيران المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021م
سبق

اختتم جناح الهيئة العامة للطيران المدني اليوم مشاركته في فعاليات معرض دبي للطيران 2021م، الذي أُقيم خلال الفترة من 14 -18 نوفمبر الجاري بمدينة دبي.

وشهد الجناح طوال الأيام الخمسة زيارة عدد من أصحاب وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية المشاركين في المعرض، إلى جانب المهتمين والمستثمرين والمتخصصين بعالم وصناعة الطيران في العالم.

وعرَّف جناح الهيئة باستراتيجية قطاع الطيران المدني في السعودية، وبمشاريع الهيئة الحديثة والمستقبلية في بناء وتطوير وتحديث المطارات بالسعودية، وأبرز استثماراتها، إضافة إلى التطورات التي وصل لها قطاع الطيران المدني في السعودية.

وطرحت الهيئة خلال الجلسات الحوارية التي أُقيمت على هامش المعرض عددًا من أوراق العمل في مجال استدامة الطيران المدني، وجلسة احتياجات الشحن الجوي، إضافة إلى المشاركة في جلسة تقليل متغيرات الطلب والسعة في العمليات، وجلسة الاضطراب وإدارة الأزمات في صناعة الطيران، وجلسة تحديث لوائح التدريب للعالم الجديد.

وكانت مشاركة منظومة الطيران المدني السعودي في المعرض فاعلة؛ إذ قامت الأكاديمية السعودية للطيران المدني بتسويق الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها، واستعرضت شركة المطارات القابضة إنجازات مطارات السعودية وأحدث مشاريعها الحالية، وطرح الفرص الاستثمارية المستقبلية الواعدة لقطاع الطيران في السعودية لمجتمع الطيران الدولي، والاستفادة من التجارب العالمية لتعزيز تجربة المسافرين. كما قامت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية باستعراض التقنيات الحديثة والأبراج الرقمية والجوائز المحققة على مستوى الشرق الأوسط، وعرضت شركة التنفيذي الفرص الاستثمارية والمشاريع التطويرية وخلق شراكات استراتيجية، بينما قامت شركات مطارات الرياض وشركة مطارات الدمام وشركة مطارات جدة بعرض الفرص الاستثمارية، وفرص النمو المتوقعة، وعقد شراكات استراتيجية، وعمل طيران ناس على تعزيز حضوره كناقل وطني رائد في المنطقة، وإبراز أحدث المنتجات والخدمات.

وشهدت المشاركة توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع أهم المُصنِّعين لمكونات الطائرات؛ إذ أبرمت الخطوط الجوية العربية السعودية 9 اتفاقيات مع كبرى شركات صناعة النقل الجوي، ووقَّعت شركة طيران أديل اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك للطيران، وهو ما يؤكد المضي قدمًا نحو توطين صناعة الطيران والنقل الجوي، وتعظيم قدرة التصنيع والمحتوى المحلي في السعودية، كما وقَّعت شركة مطارات الرياض مذكرة تفاهم مع شركة هانويل لاستكشاف فرص استخدام حلول التكنولوجيا المتكاملة والأتمتة في مطار الملك خالد الدولي، بينما وقَّعت شركة التنفيذي اتفاقية تعاون مع شركة العربية.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني هدفت من خلال المشاركة في فعاليات معرض دبي للطيران 2021م إلى إبراز دور قطاع الطيران المدني في السعودية بوصفه محركًا مهمًّا في الاقتصاد الوطني، وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة خاصة بعد إطلاق استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي جاءت للارتقاء بقطاع الطيران وتطويره؛ لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وأن يكون القطاع الرائد الأول في الشرق الأوسط، إضافة إلى تمكين الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز قطاع الطيران، والارتقاء بشبكة الربط بزيادة عدد الوجهات الدولية، وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية في مطارات السعودية.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
11:30 PM

"الطيران المدني" تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021م

وقَّعت 9 اتفاقيات مع كبرى شركات النقل الجوي والمُصنِّعين لمكونات الطائرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم جناح الهيئة العامة للطيران المدني اليوم مشاركته في فعاليات معرض دبي للطيران 2021م، الذي أُقيم خلال الفترة من 14 -18 نوفمبر الجاري بمدينة دبي.

وشهد الجناح طوال الأيام الخمسة زيارة عدد من أصحاب وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية المشاركين في المعرض، إلى جانب المهتمين والمستثمرين والمتخصصين بعالم وصناعة الطيران في العالم.

وعرَّف جناح الهيئة باستراتيجية قطاع الطيران المدني في السعودية، وبمشاريع الهيئة الحديثة والمستقبلية في بناء وتطوير وتحديث المطارات بالسعودية، وأبرز استثماراتها، إضافة إلى التطورات التي وصل لها قطاع الطيران المدني في السعودية.

وطرحت الهيئة خلال الجلسات الحوارية التي أُقيمت على هامش المعرض عددًا من أوراق العمل في مجال استدامة الطيران المدني، وجلسة احتياجات الشحن الجوي، إضافة إلى المشاركة في جلسة تقليل متغيرات الطلب والسعة في العمليات، وجلسة الاضطراب وإدارة الأزمات في صناعة الطيران، وجلسة تحديث لوائح التدريب للعالم الجديد.

وكانت مشاركة منظومة الطيران المدني السعودي في المعرض فاعلة؛ إذ قامت الأكاديمية السعودية للطيران المدني بتسويق الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها، واستعرضت شركة المطارات القابضة إنجازات مطارات السعودية وأحدث مشاريعها الحالية، وطرح الفرص الاستثمارية المستقبلية الواعدة لقطاع الطيران في السعودية لمجتمع الطيران الدولي، والاستفادة من التجارب العالمية لتعزيز تجربة المسافرين. كما قامت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية باستعراض التقنيات الحديثة والأبراج الرقمية والجوائز المحققة على مستوى الشرق الأوسط، وعرضت شركة التنفيذي الفرص الاستثمارية والمشاريع التطويرية وخلق شراكات استراتيجية، بينما قامت شركات مطارات الرياض وشركة مطارات الدمام وشركة مطارات جدة بعرض الفرص الاستثمارية، وفرص النمو المتوقعة، وعقد شراكات استراتيجية، وعمل طيران ناس على تعزيز حضوره كناقل وطني رائد في المنطقة، وإبراز أحدث المنتجات والخدمات.

وشهدت المشاركة توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع أهم المُصنِّعين لمكونات الطائرات؛ إذ أبرمت الخطوط الجوية العربية السعودية 9 اتفاقيات مع كبرى شركات صناعة النقل الجوي، ووقَّعت شركة طيران أديل اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك للطيران، وهو ما يؤكد المضي قدمًا نحو توطين صناعة الطيران والنقل الجوي، وتعظيم قدرة التصنيع والمحتوى المحلي في السعودية، كما وقَّعت شركة مطارات الرياض مذكرة تفاهم مع شركة هانويل لاستكشاف فرص استخدام حلول التكنولوجيا المتكاملة والأتمتة في مطار الملك خالد الدولي، بينما وقَّعت شركة التنفيذي اتفاقية تعاون مع شركة العربية.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني هدفت من خلال المشاركة في فعاليات معرض دبي للطيران 2021م إلى إبراز دور قطاع الطيران المدني في السعودية بوصفه محركًا مهمًّا في الاقتصاد الوطني، وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة خاصة بعد إطلاق استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي جاءت للارتقاء بقطاع الطيران وتطويره؛ لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وأن يكون القطاع الرائد الأول في الشرق الأوسط، إضافة إلى تمكين الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز قطاع الطيران، والارتقاء بشبكة الربط بزيادة عدد الوجهات الدولية، وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية في مطارات السعودية.

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