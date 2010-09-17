النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفَيْن لقيامهما بتجريف التربة دون تصريح بمكة

"المالكي": طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الجمعة مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة؛ وذلك لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة مكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (4) آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها للمخالفَيْن. وقد طُبّقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمن البيئي" تضبط مخالفَيْن لقيامهما بتجريف التربة دون تصريح بمكة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الجمعة مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة؛ وذلك لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة مكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (4) آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها للمخالفَيْن. وقد طُبّقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
09:43 PM

"الأمن البيئي" تضبط مخالفَيْن لقيامهما بتجريف التربة دون تصريح بمكة

"المالكي": طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
245

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الجمعة مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة؛ وذلك لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة مكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (4) آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها للمخالفَيْن. وقد طُبّقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,724
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة