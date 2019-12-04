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بـ100 ألف ريال.. "هيئة الاتصالات" تغرم أحد مقدمي خدمات نقل الطرود

الشركة فرضت رسوماً غير معلنة على المستفيدين دون إعلامهم أو موافقتهم

غرّمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى شركات تقديم خدمات نقل الطرود؛ لمخالفة الشركة للقرارات والتعليمات الواردة في وثيقة "قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية" الصادرة مؤخراً.

جاء ذلك امتداداً للدور التنظيمي والرقابي الموكل للهيئة على قطاع البريد في المملكة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (403) والتاريخ 12/ 7/ 1440هـ.

وأوضحت الهيئة أن الغرامة المالية المفروضة على الشركة بلغت مائة ألف ريال سعودي، مقابل فرض الشركة رسوماً غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية دون إعلامهم أو موافقتهم عليها، ومن ثم مطالبتهم بسدادها، وذلك نتيجةً لمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة، والشكاوى الواردة لها من المستفيدين.

وأشارت إلى أن جولاتها التفتيشية والرقابية على مقدمي الخدمات البريدية مستمرة؛ للتأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي البريد، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما يضمن حماية حقوق مستفيدي البريد.

يُذكر أن الهيئة كانت قد دعت في نوفمبر الماضي مستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الذي خصصته لاستقبال شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية المصعدة للهيئة بعد عدم حلها خلال المدة التي حددتها الوثيقة، لمعالجتها وفق آليات محددة وموثقة، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ100 ألف ريال.. "هيئة الاتصالات" تغرم أحد مقدمي خدمات نقل الطرود
سبق

غرّمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى شركات تقديم خدمات نقل الطرود؛ لمخالفة الشركة للقرارات والتعليمات الواردة في وثيقة "قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية" الصادرة مؤخراً.

جاء ذلك امتداداً للدور التنظيمي والرقابي الموكل للهيئة على قطاع البريد في المملكة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (403) والتاريخ 12/ 7/ 1440هـ.

وأوضحت الهيئة أن الغرامة المالية المفروضة على الشركة بلغت مائة ألف ريال سعودي، مقابل فرض الشركة رسوماً غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية دون إعلامهم أو موافقتهم عليها، ومن ثم مطالبتهم بسدادها، وذلك نتيجةً لمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة، والشكاوى الواردة لها من المستفيدين.

وأشارت إلى أن جولاتها التفتيشية والرقابية على مقدمي الخدمات البريدية مستمرة؛ للتأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي البريد، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما يضمن حماية حقوق مستفيدي البريد.

يُذكر أن الهيئة كانت قد دعت في نوفمبر الماضي مستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الذي خصصته لاستقبال شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية المصعدة للهيئة بعد عدم حلها خلال المدة التي حددتها الوثيقة، لمعالجتها وفق آليات محددة وموثقة، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
02:44 PM

بـ100 ألف ريال.. "هيئة الاتصالات" تغرم أحد مقدمي خدمات نقل الطرود

الشركة فرضت رسوماً غير معلنة على المستفيدين دون إعلامهم أو موافقتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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غرّمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى شركات تقديم خدمات نقل الطرود؛ لمخالفة الشركة للقرارات والتعليمات الواردة في وثيقة "قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية" الصادرة مؤخراً.

جاء ذلك امتداداً للدور التنظيمي والرقابي الموكل للهيئة على قطاع البريد في المملكة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (403) والتاريخ 12/ 7/ 1440هـ.

وأوضحت الهيئة أن الغرامة المالية المفروضة على الشركة بلغت مائة ألف ريال سعودي، مقابل فرض الشركة رسوماً غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية دون إعلامهم أو موافقتهم عليها، ومن ثم مطالبتهم بسدادها، وذلك نتيجةً لمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة، والشكاوى الواردة لها من المستفيدين.

وأشارت إلى أن جولاتها التفتيشية والرقابية على مقدمي الخدمات البريدية مستمرة؛ للتأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي البريد، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما يضمن حماية حقوق مستفيدي البريد.

يُذكر أن الهيئة كانت قد دعت في نوفمبر الماضي مستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الذي خصصته لاستقبال شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية المصعدة للهيئة بعد عدم حلها خلال المدة التي حددتها الوثيقة، لمعالجتها وفق آليات محددة وموثقة، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa.

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