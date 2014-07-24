النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": استمرار الأمطار الرعدية وزخات البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة

سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات.. وأتربة وغبار على الشرقية والرياض ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنوّرة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": استمرار الأمطار الرعدية وزخات البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنوّرة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
10:32 AM

"الأرصاد": استمرار الأمطار الرعدية وزخات البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة

سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات.. وأتربة وغبار على الشرقية والرياض ومكة والمدينة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
977

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنوّرة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,061
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,138
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,467
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,950

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة