"الأرصاد": استمرار الأمطار الرعدية وزخات البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة

سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات.. وأتربة وغبار على الشرقية والرياض ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنوّرة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.