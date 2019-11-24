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"الداخلية" و"الموارد البشرية" تبدآن تنفيذ خدمة "إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي"

تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء.. وبهدف التيسير على منشآت القطاع الخاص

بدأت وزارة الداخلية ‏ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني، في تنفيذ خدمة (إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي)؛ وذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومَن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

وستُمكِّن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورُخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسبما هو معمول به سابقًا)، بحسب ‏حاجة المنشأة.

وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص؛ لتُمكِّنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له. وإضافة إلى ذلك، سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل، وتعزيز جاذبيتها، وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر؛ ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتَيْ (أبشر أعمال - مقيم).

وبدورها، ‏أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة فيما يخص رُخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.

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"الداخلية" و"الموارد البشرية" تبدآن تنفيذ خدمة "إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي"
سبق

بدأت وزارة الداخلية ‏ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني، في تنفيذ خدمة (إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي)؛ وذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومَن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

وستُمكِّن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورُخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسبما هو معمول به سابقًا)، بحسب ‏حاجة المنشأة.

وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص؛ لتُمكِّنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له. وإضافة إلى ذلك، سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل، وتعزيز جاذبيتها، وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر؛ ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتَيْ (أبشر أعمال - مقيم).

وبدورها، ‏أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة فيما يخص رُخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
11:14 PM

"الداخلية" و"الموارد البشرية" تبدآن تنفيذ خدمة "إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي"

تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء.. وبهدف التيسير على منشآت القطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت وزارة الداخلية ‏ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني، في تنفيذ خدمة (إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي)؛ وذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومَن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

وستُمكِّن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورُخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسبما هو معمول به سابقًا)، بحسب ‏حاجة المنشأة.

وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص؛ لتُمكِّنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له. وإضافة إلى ذلك، سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل، وتعزيز جاذبيتها، وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر؛ ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتَيْ (أبشر أعمال - مقيم).

وبدورها، ‏أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة فيما يخص رُخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.

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