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"الشورى" البحريني: زيارة الملك سلمان تتويج للعلاقات الأخوية التاريخية

عدّها فصلاً جديداً لتكريس علاقات متجذرة أرسى قواعدها الآباء والأجداد

أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن اعتزازه الكبير وتقديره البالغ للزيارة الأخوية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمملكة البحرين ولقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأكد المجلس في بيان أصدره بهذه المناسبة، أن هذه الزيارة الأخوية لخادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين تأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة، ووشائج القربى والمحبة المتأصلة بين القيادتين الحكيمتين في البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وعدّ هذه الزيارة فصلاً جديداً لتكريس العلاقات المتجذرة التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد عبر التاريخ، تدعمها دوماً الرؤى والأهداف المشتركة، والمصير الواحد، والتاريخ المشترك، والجوار الجغرافي المتميز.

وأوضح المجلس أن هذه الزيارة الكريمة ستنعكس بشكل إيجابي على تطوير العلاقات بين البلدين في شتى الميادين، وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعظيم دور ومكانة الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار إلى اللقاء الأخوي الذي عقده الزعيمان وما شهده من استعراض للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات.

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"الشورى" البحريني: زيارة الملك سلمان تتويج للعلاقات الأخوية التاريخية
سبق

أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن اعتزازه الكبير وتقديره البالغ للزيارة الأخوية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمملكة البحرين ولقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأكد المجلس في بيان أصدره بهذه المناسبة، أن هذه الزيارة الأخوية لخادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين تأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة، ووشائج القربى والمحبة المتأصلة بين القيادتين الحكيمتين في البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وعدّ هذه الزيارة فصلاً جديداً لتكريس العلاقات المتجذرة التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد عبر التاريخ، تدعمها دوماً الرؤى والأهداف المشتركة، والمصير الواحد، والتاريخ المشترك، والجوار الجغرافي المتميز.

وأوضح المجلس أن هذه الزيارة الكريمة ستنعكس بشكل إيجابي على تطوير العلاقات بين البلدين في شتى الميادين، وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعظيم دور ومكانة الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار إلى اللقاء الأخوي الذي عقده الزعيمان وما شهده من استعراض للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
05:56 PM

"الشورى" البحريني: زيارة الملك سلمان تتويج للعلاقات الأخوية التاريخية

عدّها فصلاً جديداً لتكريس علاقات متجذرة أرسى قواعدها الآباء والأجداد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن اعتزازه الكبير وتقديره البالغ للزيارة الأخوية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمملكة البحرين ولقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأكد المجلس في بيان أصدره بهذه المناسبة، أن هذه الزيارة الأخوية لخادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين تأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة، ووشائج القربى والمحبة المتأصلة بين القيادتين الحكيمتين في البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وعدّ هذه الزيارة فصلاً جديداً لتكريس العلاقات المتجذرة التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد عبر التاريخ، تدعمها دوماً الرؤى والأهداف المشتركة، والمصير الواحد، والتاريخ المشترك، والجوار الجغرافي المتميز.

وأوضح المجلس أن هذه الزيارة الكريمة ستنعكس بشكل إيجابي على تطوير العلاقات بين البلدين في شتى الميادين، وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعظيم دور ومكانة الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار إلى اللقاء الأخوي الذي عقده الزعيمان وما شهده من استعراض للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات.

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