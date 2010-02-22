النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض تستضيف معرض الدفاع العالمي 2022

بمساحة 800 ألف متر مربع ومدرج 3 كيلومترات

كشف معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، عن مقر إقامة معرض الدفاع العالمي في الرياض، حيث سيتمّ تصميم المقر خصيصاً لاستضافة المعرض وتجهيزه بمنشآت ومرافق متطورة تتماشى مع رؤية المعرض لتقديم تجربة استثنائية للمشاركين والزوّار.

وسيتمّ استكمال مقر إقامة المعرض على مراحل خلال العام الجاري تحضيراً للحدث المقرر تنظيمه مرة واحدة كل عامين، حيث سيتمّ تطوير المقرّ على بقعة أرض مفتوحة تبلغ مساحتها حوالي 800 ألف متر مربع وتزويده بأحدث المنشآت والمرافق لاستضافة النسخة الأولى من الحدث في مارس 2022 مع وجود خطط توسّع مستقبلية لتواكب النسخ المقبلة من المعرض.

وتعكس الرسومات الهندسية للمعرض مدى ضخامة معرض الدفاع العالمي والإمكانات الكبيرة المتاحة للتركيز على التكامل والتوافق العملياتي في صناعة الدفاع والأمن، حيث سيحتوي على مدرج للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 50 مترًا لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية. وسيضم المقرّ كذلك مركز قيادة افتراضيًا مجهزًا بأحدث الأنظمة والتقنيات من إنتاج أكبر شركات الدفاع الرائدة عالمياً، لاستعراض قدرات التكامل والتوافق العملياتي عبر مختلف مجالات الدفاع. وسيحظى الحضور بالتمتع بالجلوس في أجنحة الضيافة الفاخرة وغرف الاجتماعات ذات الإطلالات الرائعة التي تضمن رؤية شاملة للمدرج والمناطق المجاورة التي ستستضيف العروض المباشرة.

وتم استلهام تصميم المقر من الطراز المعماري التقليدي في المملكة، وجرى تقسيم قاعات العرض بحسب الأسواق والدول المشاركة إلى قاعتين بمساحة 56 ألف متر مربع بمحاذاة مساحات العرض الخارجية للمنتجات والمعدّات العسكرية والأمنية، وستتيح هاتان القاعتان للحضور المشاركة في جلسات للتواصل وتبادل المعرفة وبرامج مخصصة، فضلاً عن اختبار معروضات توظّف أحدث التقنيات لاستعراض مستقبل صناعة الدفاع.

وذكر الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، شون أورمرود، أن تطوير المقرّ المثالي لإقامة معرض الدفاع العالمي ارتكز على إمكانية توفير جميع التجهيزات وأحدثها لاستضافة المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع على مستوى غير مسبوق.

وأوضح أن عملية التصميم ركّزت على مراعاة الهدف الرئيسي للحدث وهو تسهيل التواصل ما بين الجهات المعنية المحلية والدولية في صناعة الدفاع والأمن لإبرام الشراكات القيّمة وتبادل الخبرات والمعارف.

وأكد أن المعايير التي تضمن سلامة وأمن الحضور جزءاً أساسياً من عملية التصميم، وفريق المعرض يواصل متابعة آخر التطورات الخاصة بجائحة كورونا عن كثب والعمل على تطبيق جميع الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما أنه يبذل قصارى جهده لضمان امتثال الحدث لأعلى معايير الصحة العامة.

وسيحظى الزوار خلال مشاركتهم في المعرض بفرصة استكشاف ثقافة المملكة العريقة وكرم ضيافتها، إلى جانب التعرف على بيئتها الداعمة للأعمال عبر نموذج تصميمي يتمحور حول تعزيز التواصل وتقديم تجربة ترفيهية متميزة بما يضمن لكافة المشاركين من زوّار وجهات عارضة تحقيق أكبر فائدة مرجوة من الحدث بمختلف فعالياته وعروضه.

معرض الدفاع العالمي الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تستضيف معرض الدفاع العالمي 2022
سبق

كشف معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، عن مقر إقامة معرض الدفاع العالمي في الرياض، حيث سيتمّ تصميم المقر خصيصاً لاستضافة المعرض وتجهيزه بمنشآت ومرافق متطورة تتماشى مع رؤية المعرض لتقديم تجربة استثنائية للمشاركين والزوّار.

وسيتمّ استكمال مقر إقامة المعرض على مراحل خلال العام الجاري تحضيراً للحدث المقرر تنظيمه مرة واحدة كل عامين، حيث سيتمّ تطوير المقرّ على بقعة أرض مفتوحة تبلغ مساحتها حوالي 800 ألف متر مربع وتزويده بأحدث المنشآت والمرافق لاستضافة النسخة الأولى من الحدث في مارس 2022 مع وجود خطط توسّع مستقبلية لتواكب النسخ المقبلة من المعرض.

وتعكس الرسومات الهندسية للمعرض مدى ضخامة معرض الدفاع العالمي والإمكانات الكبيرة المتاحة للتركيز على التكامل والتوافق العملياتي في صناعة الدفاع والأمن، حيث سيحتوي على مدرج للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 50 مترًا لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية. وسيضم المقرّ كذلك مركز قيادة افتراضيًا مجهزًا بأحدث الأنظمة والتقنيات من إنتاج أكبر شركات الدفاع الرائدة عالمياً، لاستعراض قدرات التكامل والتوافق العملياتي عبر مختلف مجالات الدفاع. وسيحظى الحضور بالتمتع بالجلوس في أجنحة الضيافة الفاخرة وغرف الاجتماعات ذات الإطلالات الرائعة التي تضمن رؤية شاملة للمدرج والمناطق المجاورة التي ستستضيف العروض المباشرة.

وتم استلهام تصميم المقر من الطراز المعماري التقليدي في المملكة، وجرى تقسيم قاعات العرض بحسب الأسواق والدول المشاركة إلى قاعتين بمساحة 56 ألف متر مربع بمحاذاة مساحات العرض الخارجية للمنتجات والمعدّات العسكرية والأمنية، وستتيح هاتان القاعتان للحضور المشاركة في جلسات للتواصل وتبادل المعرفة وبرامج مخصصة، فضلاً عن اختبار معروضات توظّف أحدث التقنيات لاستعراض مستقبل صناعة الدفاع.

وذكر الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، شون أورمرود، أن تطوير المقرّ المثالي لإقامة معرض الدفاع العالمي ارتكز على إمكانية توفير جميع التجهيزات وأحدثها لاستضافة المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع على مستوى غير مسبوق.

وأوضح أن عملية التصميم ركّزت على مراعاة الهدف الرئيسي للحدث وهو تسهيل التواصل ما بين الجهات المعنية المحلية والدولية في صناعة الدفاع والأمن لإبرام الشراكات القيّمة وتبادل الخبرات والمعارف.

وأكد أن المعايير التي تضمن سلامة وأمن الحضور جزءاً أساسياً من عملية التصميم، وفريق المعرض يواصل متابعة آخر التطورات الخاصة بجائحة كورونا عن كثب والعمل على تطبيق جميع الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما أنه يبذل قصارى جهده لضمان امتثال الحدث لأعلى معايير الصحة العامة.

وسيحظى الزوار خلال مشاركتهم في المعرض بفرصة استكشاف ثقافة المملكة العريقة وكرم ضيافتها، إلى جانب التعرف على بيئتها الداعمة للأعمال عبر نموذج تصميمي يتمحور حول تعزيز التواصل وتقديم تجربة ترفيهية متميزة بما يضمن لكافة المشاركين من زوّار وجهات عارضة تحقيق أكبر فائدة مرجوة من الحدث بمختلف فعالياته وعروضه.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
03:43 PM

الرياض تستضيف معرض الدفاع العالمي 2022

بمساحة 800 ألف متر مربع ومدرج 3 كيلومترات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
86

كشف معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، عن مقر إقامة معرض الدفاع العالمي في الرياض، حيث سيتمّ تصميم المقر خصيصاً لاستضافة المعرض وتجهيزه بمنشآت ومرافق متطورة تتماشى مع رؤية المعرض لتقديم تجربة استثنائية للمشاركين والزوّار.

وسيتمّ استكمال مقر إقامة المعرض على مراحل خلال العام الجاري تحضيراً للحدث المقرر تنظيمه مرة واحدة كل عامين، حيث سيتمّ تطوير المقرّ على بقعة أرض مفتوحة تبلغ مساحتها حوالي 800 ألف متر مربع وتزويده بأحدث المنشآت والمرافق لاستضافة النسخة الأولى من الحدث في مارس 2022 مع وجود خطط توسّع مستقبلية لتواكب النسخ المقبلة من المعرض.

وتعكس الرسومات الهندسية للمعرض مدى ضخامة معرض الدفاع العالمي والإمكانات الكبيرة المتاحة للتركيز على التكامل والتوافق العملياتي في صناعة الدفاع والأمن، حيث سيحتوي على مدرج للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 50 مترًا لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية. وسيضم المقرّ كذلك مركز قيادة افتراضيًا مجهزًا بأحدث الأنظمة والتقنيات من إنتاج أكبر شركات الدفاع الرائدة عالمياً، لاستعراض قدرات التكامل والتوافق العملياتي عبر مختلف مجالات الدفاع. وسيحظى الحضور بالتمتع بالجلوس في أجنحة الضيافة الفاخرة وغرف الاجتماعات ذات الإطلالات الرائعة التي تضمن رؤية شاملة للمدرج والمناطق المجاورة التي ستستضيف العروض المباشرة.

وتم استلهام تصميم المقر من الطراز المعماري التقليدي في المملكة، وجرى تقسيم قاعات العرض بحسب الأسواق والدول المشاركة إلى قاعتين بمساحة 56 ألف متر مربع بمحاذاة مساحات العرض الخارجية للمنتجات والمعدّات العسكرية والأمنية، وستتيح هاتان القاعتان للحضور المشاركة في جلسات للتواصل وتبادل المعرفة وبرامج مخصصة، فضلاً عن اختبار معروضات توظّف أحدث التقنيات لاستعراض مستقبل صناعة الدفاع.

وذكر الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، شون أورمرود، أن تطوير المقرّ المثالي لإقامة معرض الدفاع العالمي ارتكز على إمكانية توفير جميع التجهيزات وأحدثها لاستضافة المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع على مستوى غير مسبوق.

وأوضح أن عملية التصميم ركّزت على مراعاة الهدف الرئيسي للحدث وهو تسهيل التواصل ما بين الجهات المعنية المحلية والدولية في صناعة الدفاع والأمن لإبرام الشراكات القيّمة وتبادل الخبرات والمعارف.

وأكد أن المعايير التي تضمن سلامة وأمن الحضور جزءاً أساسياً من عملية التصميم، وفريق المعرض يواصل متابعة آخر التطورات الخاصة بجائحة كورونا عن كثب والعمل على تطبيق جميع الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما أنه يبذل قصارى جهده لضمان امتثال الحدث لأعلى معايير الصحة العامة.

وسيحظى الزوار خلال مشاركتهم في المعرض بفرصة استكشاف ثقافة المملكة العريقة وكرم ضيافتها، إلى جانب التعرف على بيئتها الداعمة للأعمال عبر نموذج تصميمي يتمحور حول تعزيز التواصل وتقديم تجربة ترفيهية متميزة بما يضمن لكافة المشاركين من زوّار وجهات عارضة تحقيق أكبر فائدة مرجوة من الحدث بمختلف فعالياته وعروضه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,345
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,688
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,126
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,722

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة