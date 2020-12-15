"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل تستمر حتى 9 مساءً
قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل بعض المحافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل تستمر حتى 9 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-12-15
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.
15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:59 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل تستمر حتى 9 مساءً
قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل بعض المحافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.