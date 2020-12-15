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‏"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل تستمر حتى 9 مساءً

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل بعض المحافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل تستمر حتى 9 مساءً
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.‏

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:59 AM

‏"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل تستمر حتى 9 مساءً

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل بعض المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.‏

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