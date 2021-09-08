وزارة الحج ترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر

كشفت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة عن أنها سترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًا.
يتم هذا ابتداءً من الغد وبالإمكان الحجز عن طريق تطبيق توكلنا.
كشفت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة عن أنها سترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًا.
يتم هذا ابتداءً من الغد وبالإمكان الحجز عن طريق تطبيق توكلنا.
كشفت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة عن أنها سترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًا.
يتم هذا ابتداءً من الغد وبالإمكان الحجز عن طريق تطبيق توكلنا.
كشفت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة عن أنها سترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًا.
يتم هذا ابتداءً من الغد وبالإمكان الحجز عن طريق تطبيق توكلنا.