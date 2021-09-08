وزارة الحج ترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر

ابتداءً من الغد.. وبالإمكان الحجز عن طريق تطبيق "توكلنا"

كشفت ‏وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة عن أنها سترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًا.





يتم هذا ابتداءً من الغد وبالإمكان الحجز عن طريق تطبيق توكلنا.