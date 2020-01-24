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غدًا.. البطاقة الثالثة المؤهلة لـ"أولمبياد طوكيو" بين أستراليا وأوزبكستان

بعد تأهل السعودية وكوريا الجنوبية

يلتقي غدًا منتخبا أستراليا وأوزبكستان على إستاد راجامانغالا في بانكوك ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 المقامة في تايلاند.
وتقام المباراة النهائية بعد غد الأحد بين المنتخب السعودي مع كوريا الجنوبية على ذات الملعب .
وشارك في البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.
وحجز المنتخبان السعودي وكوريا الجنوبية أول بطاقتين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 في حين تتنافس أستراليا وأوزبكستان على البطاقة الثالثة.
وكان منتخب أستراليا تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مع العراق 1-1 وفاز على تايلاند 2 - 1 وتعادل مع البحرين 1-1، ثم فاز في ربع النهائي على سوريا 1 - 0 بعد التمديد، قبل أن يخسر في قبل النهائي أمام كوريا الجنوبية 0 - 2.
في حين حصل المنتخب الأوزبكي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعدما تعادله مع إيران 1-1 وفاز على الصين 0-2 ثم خسر أمام كوريا الجنوبية 1-2، وفاز في ربع النهائي على الإمارات 5-1، وخسر في قبل النهائي أمام السعودية 0-1.

تايلاند بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 دورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو منتخب أستراليا منتخب أوزبكستان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا.. البطاقة الثالثة المؤهلة لـ"أولمبياد طوكيو" بين أستراليا وأوزبكستان
سبق

يلتقي غدًا منتخبا أستراليا وأوزبكستان على إستاد راجامانغالا في بانكوك ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 المقامة في تايلاند.
وتقام المباراة النهائية بعد غد الأحد بين المنتخب السعودي مع كوريا الجنوبية على ذات الملعب .
وشارك في البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.
وحجز المنتخبان السعودي وكوريا الجنوبية أول بطاقتين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 في حين تتنافس أستراليا وأوزبكستان على البطاقة الثالثة.
وكان منتخب أستراليا تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مع العراق 1-1 وفاز على تايلاند 2 - 1 وتعادل مع البحرين 1-1، ثم فاز في ربع النهائي على سوريا 1 - 0 بعد التمديد، قبل أن يخسر في قبل النهائي أمام كوريا الجنوبية 0 - 2.
في حين حصل المنتخب الأوزبكي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعدما تعادله مع إيران 1-1 وفاز على الصين 0-2 ثم خسر أمام كوريا الجنوبية 1-2، وفاز في ربع النهائي على الإمارات 5-1، وخسر في قبل النهائي أمام السعودية 0-1.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
07:52 PM

غدًا.. البطاقة الثالثة المؤهلة لـ"أولمبياد طوكيو" بين أستراليا وأوزبكستان

بعد تأهل السعودية وكوريا الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتقي غدًا منتخبا أستراليا وأوزبكستان على إستاد راجامانغالا في بانكوك ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 المقامة في تايلاند.
وتقام المباراة النهائية بعد غد الأحد بين المنتخب السعودي مع كوريا الجنوبية على ذات الملعب .
وشارك في البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.
وحجز المنتخبان السعودي وكوريا الجنوبية أول بطاقتين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 في حين تتنافس أستراليا وأوزبكستان على البطاقة الثالثة.
وكان منتخب أستراليا تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مع العراق 1-1 وفاز على تايلاند 2 - 1 وتعادل مع البحرين 1-1، ثم فاز في ربع النهائي على سوريا 1 - 0 بعد التمديد، قبل أن يخسر في قبل النهائي أمام كوريا الجنوبية 0 - 2.
في حين حصل المنتخب الأوزبكي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعدما تعادله مع إيران 1-1 وفاز على الصين 0-2 ثم خسر أمام كوريا الجنوبية 1-2، وفاز في ربع النهائي على الإمارات 5-1، وخسر في قبل النهائي أمام السعودية 0-1.

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