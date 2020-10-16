احتفل عبدالعزيز ضاحي الشلاقي بزواجه، مساء اليوم الجمعة، في استراحة الدانة بمحافظة رفحاء، وسط تمنّيات الحضور له بحياة زوجية سعيدة.
"الشلاقي" يحتفل بزواجه في محافظة رفحاء
احتفل عبدالعزيز ضاحي الشلاقي بزواجه، مساء اليوم الجمعة، في استراحة الدانة بمحافظة رفحاء، وسط تمنّيات الحضور له بحياة زوجية سعيدة.
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"الشلاقي" يحتفل بزواجه في محافظة رفحاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-16
احتفل عبدالعزيز ضاحي الشلاقي بزواجه، مساء اليوم الجمعة، في استراحة الدانة بمحافظة رفحاء، وسط تمنّيات الحضور له بحياة زوجية سعيدة.
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
07:32 PM
"الشلاقي" يحتفل بزواجه في محافظة رفحاء
احتفل عبدالعزيز ضاحي الشلاقي بزواجه، مساء اليوم الجمعة، في استراحة الدانة بمحافظة رفحاء، وسط تمنّيات الحضور له بحياة زوجية سعيدة.
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