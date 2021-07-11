"صحة بيشة" تقدم أكثر من 10 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال 6 شهور

قالت صحة بيشة إنها ومن خلال مراكز الكلى بصحة بيشة قدمت أكثر من 10 آلاف جلسة غسيل كلوي وذلك خلال النصف الأول من عام 2021م.



وأوضحت "صحة بيشة "أنها قدمت خدمات علاجية للمستفيدين عبر أقسام ؛ غسيل الكلى الدموي، وغسيل الكلى بريتوني، وبرنامج الغسيل الدموي المستمر.



فيما قدم مركز الأمير سلطان ببيشة 4320 جلسة غسيل كلوي، ومركز الأمير سلطان بتثليث 2160 جلسة غسيل كلوي، فيما قدم مركز الكلى بتبالة 720 جلسة غسيل كلوي، وفي مركز الكلى بـ سبت العلاية 3240.