"الشريان": لن يظهر على قنواتنا شخص أساء إلى السعودية

مفندًا شائعة انضمام أحد المسيئين للوطن لقناة SBC القادمة

فنَّد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان شائعة انضمام أحد المسيئين للوطن لقناة SBC القادمة، مؤكدًا لبرنامج "تم" على القناة الأولى أمس: "لا مكان لدينا للمسيئين. وألغينا تعاقدنا مع أحد الأعمال الدرامية عندما علمنا لاحقًا بوجود شخص أساء لبلدنا فيه".

وأضاف: ما قاله المستشار بالديوان الملكي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني نحن ملتزمون به. وفي قناة sbc كنا سنتعاقد مع مسلسل، وحين عرفنا أن هذا المسلسل يوجد به شخص يسيء للمملكة رفضنا هذا العمل. ولن يظهر على قنواتنا شخص أساء إلى السعودية.

وتابع الشريان: "برامج قناة sbc التي تلي شهر رمضان 80 % منها سيكون موجهًا للشباب. قناة السعودية الآن تشهد تطويرًا، وهذا فقط 25 %، وفي رمضان ستصل إلى 40 %. وفي سبتمبر سيكون قد اكتمل الشكل الجديد للقناة. ومن بداية إعلان قناةSBC والشائعات تلاحقني، ونحن متحملون ومكملون".