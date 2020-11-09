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مستشفى جنوب القنفذة يُجري ما يقارب 61 ألف فحص إشعاعي خلال عامين

تنوعت بين الأشعة المقطعية والصوتية وتصوير الثدي وقياس كثافة العظام

أجرى مستشفى جنوب القنفذة العام خلال العامين الماضيين، ما يقارب (٦١) ألف فحص إشعاعي تنوعت بين الأشعة المقطعية والصوتية وتصوير الثدي، وقياس كثافة العظام والأشعة العادية والأشعة الفورية "الفلوروسكوبي".

وأوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن المستشفى يقدم خدمات التصوير الإشعاعي من خلال (١٢) جهاز أشعة متنوعة بين الثابتة والمتنقلة؛ لافتًا إلى اعتماد القسم على نظام أرشفة المعلومات PACS SYSTEM التي تساعد على حفظ الصور وسهولة كتابة التقارير والوصول إليها.

وأشار "المتحمي" إلى أن القسم خصص رقم واتساب للتواصل مع المرضى لتسهيل عملية تقديم الخدمات من قسم الأشعة.

وأضاف أن مسؤولي قسم الأشعة بالمستشفى يواصلون تقديم المحاضرات والدورات التدريبية للعاملين بالقسم؛ لاطلاعهم على كل ما هو جديد في المجال الإشعاعي.

جدير بالذكر أنه دُشن مؤخرًا العمل بأجهزة حديثة بمستشفى جنوب القنفذة العام؛ حيث تم توفير جهاز لقياس كثافة العظام، وجهاز أشعة مقطعية إضافي للموجود، كما تم إحلال وتغيير جهاز الأشعة السينية السابق بجهاز حديث، وجاء ذلك بمتابعة إدارة المشاريع والشؤون الهندسية، وأيضًا بمتابعة الإدارات المعنية بصحة القنفذة.

مستشفى جنوب القنفذة الفلوروسكوبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى جنوب القنفذة يُجري ما يقارب 61 ألف فحص إشعاعي خلال عامين
سبق

أجرى مستشفى جنوب القنفذة العام خلال العامين الماضيين، ما يقارب (٦١) ألف فحص إشعاعي تنوعت بين الأشعة المقطعية والصوتية وتصوير الثدي، وقياس كثافة العظام والأشعة العادية والأشعة الفورية "الفلوروسكوبي".

وأوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن المستشفى يقدم خدمات التصوير الإشعاعي من خلال (١٢) جهاز أشعة متنوعة بين الثابتة والمتنقلة؛ لافتًا إلى اعتماد القسم على نظام أرشفة المعلومات PACS SYSTEM التي تساعد على حفظ الصور وسهولة كتابة التقارير والوصول إليها.

وأشار "المتحمي" إلى أن القسم خصص رقم واتساب للتواصل مع المرضى لتسهيل عملية تقديم الخدمات من قسم الأشعة.

وأضاف أن مسؤولي قسم الأشعة بالمستشفى يواصلون تقديم المحاضرات والدورات التدريبية للعاملين بالقسم؛ لاطلاعهم على كل ما هو جديد في المجال الإشعاعي.

جدير بالذكر أنه دُشن مؤخرًا العمل بأجهزة حديثة بمستشفى جنوب القنفذة العام؛ حيث تم توفير جهاز لقياس كثافة العظام، وجهاز أشعة مقطعية إضافي للموجود، كما تم إحلال وتغيير جهاز الأشعة السينية السابق بجهاز حديث، وجاء ذلك بمتابعة إدارة المشاريع والشؤون الهندسية، وأيضًا بمتابعة الإدارات المعنية بصحة القنفذة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
12:20 PM

مستشفى جنوب القنفذة يُجري ما يقارب 61 ألف فحص إشعاعي خلال عامين

تنوعت بين الأشعة المقطعية والصوتية وتصوير الثدي وقياس كثافة العظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أجرى مستشفى جنوب القنفذة العام خلال العامين الماضيين، ما يقارب (٦١) ألف فحص إشعاعي تنوعت بين الأشعة المقطعية والصوتية وتصوير الثدي، وقياس كثافة العظام والأشعة العادية والأشعة الفورية "الفلوروسكوبي".

وأوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن المستشفى يقدم خدمات التصوير الإشعاعي من خلال (١٢) جهاز أشعة متنوعة بين الثابتة والمتنقلة؛ لافتًا إلى اعتماد القسم على نظام أرشفة المعلومات PACS SYSTEM التي تساعد على حفظ الصور وسهولة كتابة التقارير والوصول إليها.

وأشار "المتحمي" إلى أن القسم خصص رقم واتساب للتواصل مع المرضى لتسهيل عملية تقديم الخدمات من قسم الأشعة.

وأضاف أن مسؤولي قسم الأشعة بالمستشفى يواصلون تقديم المحاضرات والدورات التدريبية للعاملين بالقسم؛ لاطلاعهم على كل ما هو جديد في المجال الإشعاعي.

جدير بالذكر أنه دُشن مؤخرًا العمل بأجهزة حديثة بمستشفى جنوب القنفذة العام؛ حيث تم توفير جهاز لقياس كثافة العظام، وجهاز أشعة مقطعية إضافي للموجود، كما تم إحلال وتغيير جهاز الأشعة السينية السابق بجهاز حديث، وجاء ذلك بمتابعة إدارة المشاريع والشؤون الهندسية، وأيضًا بمتابعة الإدارات المعنية بصحة القنفذة.

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