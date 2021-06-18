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الولايات المتحدة تسجّل 11,301 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 33,327,096 والوفيات 598,301 شخص ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 11,301 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و335 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,327,096، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 598,301.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل 11,301 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 11,301 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و335 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,327,096، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 598,301.‏

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
12:23 AM

الولايات المتحدة تسجّل 11,301 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 33,327,096 والوفيات 598,301 شخص ‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 11,301 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و335 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,327,096، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 598,301.‏

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