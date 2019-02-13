تعاون أكاديمي وتدريبي.. "رئاسة الحرس الملكي" و"جامعة نايف" يوقّعان مذكرة تفاهم

تحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية وإكمالًا للرسالة التعليمية

أبرمت رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

جرت مراسم التوقيع بين رئيس الحرس الملكي الفريق أول الركن سهيل بن صقر المطيري، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان.

ويأتي هذا التعاون تجسيدًا للنهضة الشاملة التي تعيشها هذه البلاد الطاهرة على جميع الأصعدة والمستويات، وتحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالًا للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة 2030.

حضر التوقيع: نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري.

وبعد ذلك كرّم رئيس الحرس الملكي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.