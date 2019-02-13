النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعاون أكاديمي وتدريبي.. "رئاسة الحرس الملكي" و"جامعة نايف" يوقّعان مذكرة تفاهم

تحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية وإكمالًا للرسالة التعليمية

أبرمت رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

جرت مراسم التوقيع بين رئيس الحرس الملكي الفريق أول الركن سهيل بن صقر المطيري، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان.

ويأتي هذا التعاون تجسيدًا للنهضة الشاملة التي تعيشها هذه البلاد الطاهرة على جميع الأصعدة والمستويات، وتحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالًا للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة 2030.

حضر التوقيع: نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري.

وبعد ذلك كرّم رئيس الحرس الملكي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

رئاسة الحرس الملكي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعاون أكاديمي وتدريبي.. "رئاسة الحرس الملكي" و"جامعة نايف" يوقّعان مذكرة تفاهم
سبق

أبرمت رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

جرت مراسم التوقيع بين رئيس الحرس الملكي الفريق أول الركن سهيل بن صقر المطيري، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان.

ويأتي هذا التعاون تجسيدًا للنهضة الشاملة التي تعيشها هذه البلاد الطاهرة على جميع الأصعدة والمستويات، وتحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالًا للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة 2030.

حضر التوقيع: نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري.

وبعد ذلك كرّم رئيس الحرس الملكي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
12:26 PM

تعاون أكاديمي وتدريبي.. "رئاسة الحرس الملكي" و"جامعة نايف" يوقّعان مذكرة تفاهم

تحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية وإكمالًا للرسالة التعليمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,227

أبرمت رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

جرت مراسم التوقيع بين رئيس الحرس الملكي الفريق أول الركن سهيل بن صقر المطيري، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان.

ويأتي هذا التعاون تجسيدًا للنهضة الشاملة التي تعيشها هذه البلاد الطاهرة على جميع الأصعدة والمستويات، وتحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالًا للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة 2030.

حضر التوقيع: نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري.

وبعد ذلك كرّم رئيس الحرس الملكي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,561
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,461
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,220
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,674

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة