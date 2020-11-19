النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجمع فيصل بالطائف يتصدر أعلى 5 مستشفيات على مستوى المملكة

وفقًا لمؤشرات تقرير الزائر السري

حصل مجمع الملك فيصل الطبي، على المركز الأول في أعلى خمسة مستشفيات على مستوى المملكة بنسبة 93,82، وفقًا لمؤشرات الزائر السري.

وأوضحت صحة الطائف، أنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين على أفضل المتسويات، وجميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة، فعلت المتسوق السري من خلال فريق عمل يزور جميع المستشفيات والمراكز والمديريات بشكل دوري لتقييم الأداء بالمنشآت الصحية ومن ثم العمل على تحسين ورفع مؤشر الأداء من خلال تلافي الملاحظات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مجمع فيصل بالطائف يتصدر أعلى 5 مستشفيات على مستوى المملكة
سبق

حصل مجمع الملك فيصل الطبي، على المركز الأول في أعلى خمسة مستشفيات على مستوى المملكة بنسبة 93,82، وفقًا لمؤشرات الزائر السري.

وأوضحت صحة الطائف، أنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين على أفضل المتسويات، وجميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة، فعلت المتسوق السري من خلال فريق عمل يزور جميع المستشفيات والمراكز والمديريات بشكل دوري لتقييم الأداء بالمنشآت الصحية ومن ثم العمل على تحسين ورفع مؤشر الأداء من خلال تلافي الملاحظات.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
07:44 PM

مجمع فيصل بالطائف يتصدر أعلى 5 مستشفيات على مستوى المملكة

وفقًا لمؤشرات تقرير الزائر السري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
854

حصل مجمع الملك فيصل الطبي، على المركز الأول في أعلى خمسة مستشفيات على مستوى المملكة بنسبة 93,82، وفقًا لمؤشرات الزائر السري.

وأوضحت صحة الطائف، أنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين على أفضل المتسويات، وجميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة، فعلت المتسوق السري من خلال فريق عمل يزور جميع المستشفيات والمراكز والمديريات بشكل دوري لتقييم الأداء بالمنشآت الصحية ومن ثم العمل على تحسين ورفع مؤشر الأداء من خلال تلافي الملاحظات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,954
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,565
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,404

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة