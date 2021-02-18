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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 621 إصابة جديدة و618 حالة بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85.567 إصابة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلًا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت أيضًا 6 وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1544.

مصر

سجلت مصر 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 49 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس بلغ 175677 حالةً، ضمنهم 136081 حالةً تم شفاؤها، و10150 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 621 إصابة جديدة و618 حالة بمصر
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85.567 إصابة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلًا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت أيضًا 6 وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1544.

مصر

سجلت مصر 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 49 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس بلغ 175677 حالةً، ضمنهم 136081 حالةً تم شفاؤها، و10150 حالة وفاة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
08:31 AM

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 621 إصابة جديدة و618 حالة بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85.567 إصابة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلًا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت أيضًا 6 وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1544.

مصر

سجلت مصر 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 49 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس بلغ 175677 حالةً، ضمنهم 136081 حالةً تم شفاؤها، و10150 حالة وفاة.

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