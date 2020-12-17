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عقوبات أمريكية على 5 شركات بتروكيماوية مرتبطة بإيران

بسبب نشاطها في تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على خمس شركات بتروكيماويات مرتبطة بإيران.

وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم، أن وزارة الخارجية فرضت عقوبات على شركة فيتنام لنقل الغاز والكيماويات؛ لمشاركتها بتاريخ 5 نوفمبر 2018م، في نقل منتجات بترولية من إيران.. إلى جانب فرض عقوبات على العضو المنتدب للشركة فو نجوك فونج؛ للعمل كمسؤول تنفيذي رئيسي للشركة.

ووفق "سكاي نيوز" أفاد البيان بأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أربعة كيانات أخرى؛ بسبب نشاطها في تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وأكد البيان أن هذه العقوبات تأتي لتقويض قدرة النظام الإيراني على إلحاق انتهاكات لحقوق الإنسان بالشعب الإيراني؛ مشيرًا إلى أن تغييرًا جذريًّا فقط في سلوك النظام الإيراني يمكن أن يوفر مسارًا نحو تخفيف العقوبات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عقوبات أمريكية على 5 شركات بتروكيماوية مرتبطة بإيران
سبق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على خمس شركات بتروكيماويات مرتبطة بإيران.

وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم، أن وزارة الخارجية فرضت عقوبات على شركة فيتنام لنقل الغاز والكيماويات؛ لمشاركتها بتاريخ 5 نوفمبر 2018م، في نقل منتجات بترولية من إيران.. إلى جانب فرض عقوبات على العضو المنتدب للشركة فو نجوك فونج؛ للعمل كمسؤول تنفيذي رئيسي للشركة.

ووفق "سكاي نيوز" أفاد البيان بأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أربعة كيانات أخرى؛ بسبب نشاطها في تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وأكد البيان أن هذه العقوبات تأتي لتقويض قدرة النظام الإيراني على إلحاق انتهاكات لحقوق الإنسان بالشعب الإيراني؛ مشيرًا إلى أن تغييرًا جذريًّا فقط في سلوك النظام الإيراني يمكن أن يوفر مسارًا نحو تخفيف العقوبات.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
08:44 AM

عقوبات أمريكية على 5 شركات بتروكيماوية مرتبطة بإيران

بسبب نشاطها في تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على خمس شركات بتروكيماويات مرتبطة بإيران.

وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم، أن وزارة الخارجية فرضت عقوبات على شركة فيتنام لنقل الغاز والكيماويات؛ لمشاركتها بتاريخ 5 نوفمبر 2018م، في نقل منتجات بترولية من إيران.. إلى جانب فرض عقوبات على العضو المنتدب للشركة فو نجوك فونج؛ للعمل كمسؤول تنفيذي رئيسي للشركة.

ووفق "سكاي نيوز" أفاد البيان بأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أربعة كيانات أخرى؛ بسبب نشاطها في تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وأكد البيان أن هذه العقوبات تأتي لتقويض قدرة النظام الإيراني على إلحاق انتهاكات لحقوق الإنسان بالشعب الإيراني؛ مشيرًا إلى أن تغييرًا جذريًّا فقط في سلوك النظام الإيراني يمكن أن يوفر مسارًا نحو تخفيف العقوبات.

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