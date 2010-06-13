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رئيس مجلس الشورى البحريني يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

قال: عمل يتنافى مع كل الشرائع والأديان السماوية.. يجب التحرك بحزم

أدان رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، علي بن صالح الصالح، الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.

وأعرب "الصالح" عن استنكاره وإدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي؛ مؤكدًا أن هذا العمل المستنكر يتنافى مع كل الشرائع والأديان السماوية.

وشدد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في نبذ ومحاربة كافة أشكال وصور الإرهاب، والوقوف معها في صف واحد ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس بمصالحها واستقرار شعبها.

وأكد رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حزم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وردعها؛ حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.. سائلًا المولى العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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رئيس مجلس الشورى البحريني يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي
سبق

أدان رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، علي بن صالح الصالح، الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.

وأعرب "الصالح" عن استنكاره وإدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي؛ مؤكدًا أن هذا العمل المستنكر يتنافى مع كل الشرائع والأديان السماوية.

وشدد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في نبذ ومحاربة كافة أشكال وصور الإرهاب، والوقوف معها في صف واحد ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس بمصالحها واستقرار شعبها.

وأكد رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حزم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وردعها؛ حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.. سائلًا المولى العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:07 AM

رئيس مجلس الشورى البحريني يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

قال: عمل يتنافى مع كل الشرائع والأديان السماوية.. يجب التحرك بحزم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدان رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، علي بن صالح الصالح، الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.

وأعرب "الصالح" عن استنكاره وإدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي؛ مؤكدًا أن هذا العمل المستنكر يتنافى مع كل الشرائع والأديان السماوية.

وشدد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في نبذ ومحاربة كافة أشكال وصور الإرهاب، والوقوف معها في صف واحد ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس بمصالحها واستقرار شعبها.

وأكد رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حزم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وردعها؛ حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.. سائلًا المولى العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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