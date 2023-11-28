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"بيئة مكة المكرمة" تشارك في مبادرة "جدة تستاهل" بالواجهة البحرية

دعمًا لنشر ثقافة الوعي البيئي بما يحقق "الرؤية" في التنمية المستدامة

شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة في مبادرة «جدة تستاهل»، المقامة بالواجهة البحرية دعمًا لمفهوم نشر ثقافة الوعي البيئي بما يحقق «رؤية 2030» في التنمية المستدامة، ومستويات متقدمة لآفاق جديدة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن إدارة الفرع تشارك مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المبادرة التي تنظمها أمانة محافظة جدة، التي تشارك بها جهات رسمية وخاصة وجمعيات تطوعية عدة، وعدد من الفنانين التشكيليين الذين يشاركون بأعمالهم ولوحاتهم الفنية.

وأضاف الغامدي بأن المبادرة تهدف إلى تعريف المشاركين والأهالي بأهمية الغطاء النباتي، والحفاظ عليه، ومكافحة التصحر، إضافة إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية، والتعريف بالجهود في مجال حماية البيئة، والتنوع البيئي، الذي يتطلب جهودًا جبارة من الجميع بهدف رفع الوعي البيئي.

وشدَّد "الغامدي" على مشاركة الجميع في المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز مكانة جدة في ترتيب أفضل المدن العالمية لبناء مجتمع حيوي ومزدهر؛ إذ يمكنهم استثمار قدراتهم المختلفة من خلال تلك المبادرات المختلفة التي تسعى لتنفيذ أفكار تطويرية لجعل جدة أجمل.

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"بيئة مكة المكرمة" تشارك في مبادرة "جدة تستاهل" بالواجهة البحرية
سبق

شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة في مبادرة «جدة تستاهل»، المقامة بالواجهة البحرية دعمًا لمفهوم نشر ثقافة الوعي البيئي بما يحقق «رؤية 2030» في التنمية المستدامة، ومستويات متقدمة لآفاق جديدة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن إدارة الفرع تشارك مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المبادرة التي تنظمها أمانة محافظة جدة، التي تشارك بها جهات رسمية وخاصة وجمعيات تطوعية عدة، وعدد من الفنانين التشكيليين الذين يشاركون بأعمالهم ولوحاتهم الفنية.

وأضاف الغامدي بأن المبادرة تهدف إلى تعريف المشاركين والأهالي بأهمية الغطاء النباتي، والحفاظ عليه، ومكافحة التصحر، إضافة إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية، والتعريف بالجهود في مجال حماية البيئة، والتنوع البيئي، الذي يتطلب جهودًا جبارة من الجميع بهدف رفع الوعي البيئي.

وشدَّد "الغامدي" على مشاركة الجميع في المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز مكانة جدة في ترتيب أفضل المدن العالمية لبناء مجتمع حيوي ومزدهر؛ إذ يمكنهم استثمار قدراتهم المختلفة من خلال تلك المبادرات المختلفة التي تسعى لتنفيذ أفكار تطويرية لجعل جدة أجمل.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
11:46 PM

"بيئة مكة المكرمة" تشارك في مبادرة "جدة تستاهل" بالواجهة البحرية

دعمًا لنشر ثقافة الوعي البيئي بما يحقق "الرؤية" في التنمية المستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة في مبادرة «جدة تستاهل»، المقامة بالواجهة البحرية دعمًا لمفهوم نشر ثقافة الوعي البيئي بما يحقق «رؤية 2030» في التنمية المستدامة، ومستويات متقدمة لآفاق جديدة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن إدارة الفرع تشارك مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المبادرة التي تنظمها أمانة محافظة جدة، التي تشارك بها جهات رسمية وخاصة وجمعيات تطوعية عدة، وعدد من الفنانين التشكيليين الذين يشاركون بأعمالهم ولوحاتهم الفنية.

وأضاف الغامدي بأن المبادرة تهدف إلى تعريف المشاركين والأهالي بأهمية الغطاء النباتي، والحفاظ عليه، ومكافحة التصحر، إضافة إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية، والتعريف بالجهود في مجال حماية البيئة، والتنوع البيئي، الذي يتطلب جهودًا جبارة من الجميع بهدف رفع الوعي البيئي.

وشدَّد "الغامدي" على مشاركة الجميع في المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز مكانة جدة في ترتيب أفضل المدن العالمية لبناء مجتمع حيوي ومزدهر؛ إذ يمكنهم استثمار قدراتهم المختلفة من خلال تلك المبادرات المختلفة التي تسعى لتنفيذ أفكار تطويرية لجعل جدة أجمل.

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