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"الصحة": تسجيل 224 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 489 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغذاء والدواء" تنفذ 2731 زيارة تفتيشية وتحيل 14 منشأة مخالفة للداخلية

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل استخدام الكمامات أو توفير المعقمات

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.731 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها في جميع مناطق المملكة خلال الفترة (8 - 19 نوفمبر 2020)، وأحالت 14 منشأة إلى وزارة الداخلية؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التفتيشية نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا، شملت عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول للمنشأة، وعدم استخدام الكمامات، وعدم تأمين المعقمات في الأماكن المخصصة لها.

وتأتي هذه الزيارات تنفيذاً للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورنا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشّيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.

يُذكر أن "الغذاء والدواء" أحالت مصنعاً وأربعة مستودعات بمحافظة جدة إلى وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت الهيئة قد أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمّن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يحتوي على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت إضافة إلى توصيات وزارة الصحة، كما يشتمل على متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافة إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تنفذ 2731 زيارة تفتيشية وتحيل 14 منشأة مخالفة للداخلية
سبق

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.731 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها في جميع مناطق المملكة خلال الفترة (8 - 19 نوفمبر 2020)، وأحالت 14 منشأة إلى وزارة الداخلية؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التفتيشية نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا، شملت عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول للمنشأة، وعدم استخدام الكمامات، وعدم تأمين المعقمات في الأماكن المخصصة لها.

وتأتي هذه الزيارات تنفيذاً للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورنا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشّيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.

يُذكر أن "الغذاء والدواء" أحالت مصنعاً وأربعة مستودعات بمحافظة جدة إلى وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت الهيئة قد أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمّن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يحتوي على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت إضافة إلى توصيات وزارة الصحة، كما يشتمل على متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافة إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
02:51 PM

"الغذاء والدواء" تنفذ 2731 زيارة تفتيشية وتحيل 14 منشأة مخالفة للداخلية

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل استخدام الكمامات أو توفير المعقمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.731 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها في جميع مناطق المملكة خلال الفترة (8 - 19 نوفمبر 2020)، وأحالت 14 منشأة إلى وزارة الداخلية؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التفتيشية نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا، شملت عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول للمنشأة، وعدم استخدام الكمامات، وعدم تأمين المعقمات في الأماكن المخصصة لها.

وتأتي هذه الزيارات تنفيذاً للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورنا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشّيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.

يُذكر أن "الغذاء والدواء" أحالت مصنعاً وأربعة مستودعات بمحافظة جدة إلى وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت الهيئة قد أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمّن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يحتوي على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت إضافة إلى توصيات وزارة الصحة، كما يشتمل على متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافة إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.

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