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"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

هذا ما ضبطته الفِرَق الرقابية في 96 مصنعًا للعزل الحراري بـ9 مناطق

نفّذها فريق يمثل "التجارة والصناعة والجمارك والمواصفات وكفاءة الطاقة"

أسفرت جولات رقابية نفذها فريق رقابي يمثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مؤخرًا، على 96 مصنعًا للعزل الحراري في تسع مناطق بالمملكة، عن ضبط وحجز 292.961 منتجًا مخالفًا، كما أحالت 7520 منتجًا لإعادة التدوير.

وهدفت الجولات إلى التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات العزل الحراري.

جولات رقابية العزل الحراري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذا ما ضبطته الفِرَق الرقابية في 96 مصنعًا للعزل الحراري بـ9 مناطق
سبق

أسفرت جولات رقابية نفذها فريق رقابي يمثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مؤخرًا، على 96 مصنعًا للعزل الحراري في تسع مناطق بالمملكة، عن ضبط وحجز 292.961 منتجًا مخالفًا، كما أحالت 7520 منتجًا لإعادة التدوير.

وهدفت الجولات إلى التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات العزل الحراري.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
01:06 PM

هذا ما ضبطته الفِرَق الرقابية في 96 مصنعًا للعزل الحراري بـ9 مناطق

نفّذها فريق يمثل "التجارة والصناعة والجمارك والمواصفات وكفاءة الطاقة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,295

أسفرت جولات رقابية نفذها فريق رقابي يمثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مؤخرًا، على 96 مصنعًا للعزل الحراري في تسع مناطق بالمملكة، عن ضبط وحجز 292.961 منتجًا مخالفًا، كما أحالت 7520 منتجًا لإعادة التدوير.

وهدفت الجولات إلى التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات العزل الحراري.

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