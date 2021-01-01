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في الجولة 11 من دوري المحترفين.. أبها يضرب العين برباعية

كسب أبها مستضيفه العين 2-4 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل لأبها الهدف الأول اللاعب "ستراندبيرغ" عند الدقيقة 31، ليضيف اللاعب "رياض شراحيلي" الهدف الثاني عند الدقيقة 56، وعند الدقيقة 81 و89 سجل اللاعب "ستراندبيرغ" الهدفين الثالث والرابع لفريقه، فيما سُجل هدفا العين عند الدقيقة 22 عن طريق اللاعب "خوانبي"، وعند الدقيقة 68 سجل اللاعب "كريم عواضي" بالخطأ في مرماه.

العين أبها الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة 11 من دوري المحترفين.. أبها يضرب العين برباعية
سبق

كسب أبها مستضيفه العين 2-4 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل لأبها الهدف الأول اللاعب "ستراندبيرغ" عند الدقيقة 31، ليضيف اللاعب "رياض شراحيلي" الهدف الثاني عند الدقيقة 56، وعند الدقيقة 81 و89 سجل اللاعب "ستراندبيرغ" الهدفين الثالث والرابع لفريقه، فيما سُجل هدفا العين عند الدقيقة 22 عن طريق اللاعب "خوانبي"، وعند الدقيقة 68 سجل اللاعب "كريم عواضي" بالخطأ في مرماه.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
07:37 PM
اخر تعديل
01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
09:15 PM

في الجولة 11 من دوري المحترفين.. أبها يضرب العين برباعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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كسب أبها مستضيفه العين 2-4 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل لأبها الهدف الأول اللاعب "ستراندبيرغ" عند الدقيقة 31، ليضيف اللاعب "رياض شراحيلي" الهدف الثاني عند الدقيقة 56، وعند الدقيقة 81 و89 سجل اللاعب "ستراندبيرغ" الهدفين الثالث والرابع لفريقه، فيما سُجل هدفا العين عند الدقيقة 22 عن طريق اللاعب "خوانبي"، وعند الدقيقة 68 سجل اللاعب "كريم عواضي" بالخطأ في مرماه.

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