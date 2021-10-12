النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

أطلق سمو ولي العهد السعودي هذا الأسبوع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، وفق مستهدفات رؤية 2030م، التي تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية ضخمة ورائدة، وعُمق عربي وإسلامي فريد.

وستسهم هذه الاستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، وسترفع من الصادرات غير النفطية لـ 50٪، وخفض البطالة إلى 7٪، وسيشهد الاقتصاد المحلي إنفاقًا غير مسبوق بـ 27 تريليون ريال، بما يعادل 7 تريليونات دولار.

وما يميز السعودية استثماريًّا مركزها وموقعها الاستراتيجي. ويجب أن نبني سمعة طيبة؛ لأن السمعة الطيبة واكتساب ثقة الشركات والشراكات لا يُقدَّران بمال، وهما رأس مال غير نقدي، وثروة ليس لها سعر. والمستثمر الناجح لا بد أن يقتنص مثل هذه الفرص النادرة، التي ركز عليها ولي العهد السعودي، ووصفها بأنها فرص نادرة وضخمة؛ فهي قائمة أمام المستثمرين السعوديين والدوليين.

هذه الاستراتيجية الاستثمارية ستترك أثرًا إيجابيًّا، وإرثًا من الازدهار لأجيال المستقبل، وستُمكِّن المستثمرين من تطوير أنفسهم، والعمل على توفير الحلول التمويلية، وتطوير التنافسية، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص، وفتح الأبواب مشرعة أمام الأخير؛ لينتج وينمو ويزدهر.

ستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في السعودية للأمام بوتيرة أعلى، وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية، وعرضها على المستثمرين، وتوفير حِزَم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى السعودية.. هذا التكامل يتماهى مع رؤية 2030م، ويمثل جزءًا مهمًّا منها.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية
سبق

أطلق سمو ولي العهد السعودي هذا الأسبوع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، وفق مستهدفات رؤية 2030م، التي تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية ضخمة ورائدة، وعُمق عربي وإسلامي فريد.

وستسهم هذه الاستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، وسترفع من الصادرات غير النفطية لـ 50٪، وخفض البطالة إلى 7٪، وسيشهد الاقتصاد المحلي إنفاقًا غير مسبوق بـ 27 تريليون ريال، بما يعادل 7 تريليونات دولار.

وما يميز السعودية استثماريًّا مركزها وموقعها الاستراتيجي. ويجب أن نبني سمعة طيبة؛ لأن السمعة الطيبة واكتساب ثقة الشركات والشراكات لا يُقدَّران بمال، وهما رأس مال غير نقدي، وثروة ليس لها سعر. والمستثمر الناجح لا بد أن يقتنص مثل هذه الفرص النادرة، التي ركز عليها ولي العهد السعودي، ووصفها بأنها فرص نادرة وضخمة؛ فهي قائمة أمام المستثمرين السعوديين والدوليين.

هذه الاستراتيجية الاستثمارية ستترك أثرًا إيجابيًّا، وإرثًا من الازدهار لأجيال المستقبل، وستُمكِّن المستثمرين من تطوير أنفسهم، والعمل على توفير الحلول التمويلية، وتطوير التنافسية، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص، وفتح الأبواب مشرعة أمام الأخير؛ لينتج وينمو ويزدهر.

ستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في السعودية للأمام بوتيرة أعلى، وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية، وعرضها على المستثمرين، وتوفير حِزَم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى السعودية.. هذا التكامل يتماهى مع رؤية 2030م، ويمثل جزءًا مهمًّا منها.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
11:51 PM

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي - الرياض
A A A
0
15

أطلق سمو ولي العهد السعودي هذا الأسبوع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، وفق مستهدفات رؤية 2030م، التي تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية ضخمة ورائدة، وعُمق عربي وإسلامي فريد.

وستسهم هذه الاستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، وسترفع من الصادرات غير النفطية لـ 50٪، وخفض البطالة إلى 7٪، وسيشهد الاقتصاد المحلي إنفاقًا غير مسبوق بـ 27 تريليون ريال، بما يعادل 7 تريليونات دولار.

وما يميز السعودية استثماريًّا مركزها وموقعها الاستراتيجي. ويجب أن نبني سمعة طيبة؛ لأن السمعة الطيبة واكتساب ثقة الشركات والشراكات لا يُقدَّران بمال، وهما رأس مال غير نقدي، وثروة ليس لها سعر. والمستثمر الناجح لا بد أن يقتنص مثل هذه الفرص النادرة، التي ركز عليها ولي العهد السعودي، ووصفها بأنها فرص نادرة وضخمة؛ فهي قائمة أمام المستثمرين السعوديين والدوليين.

هذه الاستراتيجية الاستثمارية ستترك أثرًا إيجابيًّا، وإرثًا من الازدهار لأجيال المستقبل، وستُمكِّن المستثمرين من تطوير أنفسهم، والعمل على توفير الحلول التمويلية، وتطوير التنافسية، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص، وفتح الأبواب مشرعة أمام الأخير؛ لينتج وينمو ويزدهر.

ستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في السعودية للأمام بوتيرة أعلى، وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية، وعرضها على المستثمرين، وتوفير حِزَم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى السعودية.. هذا التكامل يتماهى مع رؤية 2030م، ويمثل جزءًا مهمًّا منها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,034
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,612

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة