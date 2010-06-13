الخارجية الأمريكية تطالب إيران بوقف نشاطاتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار
قالت إن حلفاءها على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران لنشاطاتها
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "إن حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة".
وأضافت: "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا ورئيس الوزراء الياباني قد أوصلا الرسالة إلى طهران بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".
الخارجية الأمريكية تطالب إيران بوقف نشاطاتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-06-12
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "إن حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة".
وأضافت: "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا ورئيس الوزراء الياباني قد أوصلا الرسالة إلى طهران بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
11:51 PM
الخارجية الأمريكية تطالب إيران بوقف نشاطاتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار
قالت إن حلفاءها على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران لنشاطاتها
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "إن حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة".
وأضافت: "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا ورئيس الوزراء الياباني قد أوصلا الرسالة إلى طهران بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".