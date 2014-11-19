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"البنتاغون": نطبّق مبدأ الردع مع إيران وخسارة تنتظرها إذا سعت إلى حرب تقليدية معنا

أكّد أن الالتزام الأميركي مع الشركاء يمتد إلى أبعد من نشر القوات في المنطقة

أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تطبيق مبدأ الردع مع إيران، وأن خسارة تنتظرها إذا سعت إلى حرب تقليدية معنا.

وقال "البنتاغون"، إن إيران تلجأ إلى تقنيات رخيصة في المواجهة بهدف التنصل من المسؤولية، وتابع "البنتاغون" القول: لا حل عسكرياً لمشكلة التهديدات الإيرانية وميليشياتها.

وأضاف، المنطقة تواجه مخاطر عابرة للحدود، بينها مسيّرات إيران، وتهديد الملاحة الدولي، ونعمل على إبقاء قواتنا في العراق وسوريا للمساعدة على محاربة "داعش".

وأكّد "البنتاغون"، أن الالتزام الأميركي مع الشركاء يمتد إلى أبعد من نشر القوات في المنطقة، وقال: سنحتفظ بعشرات الآلاف من الجنود في القواعد العسكرية بالشرق الأوسط.

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"البنتاغون": نطبّق مبدأ الردع مع إيران وخسارة تنتظرها إذا سعت إلى حرب تقليدية معنا
سبق

أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تطبيق مبدأ الردع مع إيران، وأن خسارة تنتظرها إذا سعت إلى حرب تقليدية معنا.

وقال "البنتاغون"، إن إيران تلجأ إلى تقنيات رخيصة في المواجهة بهدف التنصل من المسؤولية، وتابع "البنتاغون" القول: لا حل عسكرياً لمشكلة التهديدات الإيرانية وميليشياتها.

وأضاف، المنطقة تواجه مخاطر عابرة للحدود، بينها مسيّرات إيران، وتهديد الملاحة الدولي، ونعمل على إبقاء قواتنا في العراق وسوريا للمساعدة على محاربة "داعش".

وأكّد "البنتاغون"، أن الالتزام الأميركي مع الشركاء يمتد إلى أبعد من نشر القوات في المنطقة، وقال: سنحتفظ بعشرات الآلاف من الجنود في القواعد العسكرية بالشرق الأوسط.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
01:25 PM

"البنتاغون": نطبّق مبدأ الردع مع إيران وخسارة تنتظرها إذا سعت إلى حرب تقليدية معنا

أكّد أن الالتزام الأميركي مع الشركاء يمتد إلى أبعد من نشر القوات في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,070

أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تطبيق مبدأ الردع مع إيران، وأن خسارة تنتظرها إذا سعت إلى حرب تقليدية معنا.

وقال "البنتاغون"، إن إيران تلجأ إلى تقنيات رخيصة في المواجهة بهدف التنصل من المسؤولية، وتابع "البنتاغون" القول: لا حل عسكرياً لمشكلة التهديدات الإيرانية وميليشياتها.

وأضاف، المنطقة تواجه مخاطر عابرة للحدود، بينها مسيّرات إيران، وتهديد الملاحة الدولي، ونعمل على إبقاء قواتنا في العراق وسوريا للمساعدة على محاربة "داعش".

وأكّد "البنتاغون"، أن الالتزام الأميركي مع الشركاء يمتد إلى أبعد من نشر القوات في المنطقة، وقال: سنحتفظ بعشرات الآلاف من الجنود في القواعد العسكرية بالشرق الأوسط.

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