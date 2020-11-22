النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك يشيد بـ"الزميلي" الذي جسّد شخصية الفارس السعودي

بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتميز الشاب عبدالعزيز عيد الزميلي أحد أبناء منطقة تبوك، والذي جسد شخصية الفارس السعودي والاعتزاز بتراثه الأصيل، والتي لاقت انتشارًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين التي تستضيفها المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالشاب الزميلي في ديوان الإمارة، والذي قدم تقريراً عن مشاركته من خلال ألبوم يحوي العديد من الصور، مؤكدًا أن تميز أبناء المملكة سجل نجاحه في استضافة قمة العشرين من خلال تواجدهم في مختلف القطاعات المنظمة للقمة، مثنيًا على جهوده وجهود زملائه الذين أسهموا بنجاح العمل.

وأعرب الخيّال عبدالعزيز الزميلي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه الإشادة والتشجيع غير المستغرب منه، والتي هي تحفيز لجميع أبناء المنطقة والمملكة؛ لتأكيد تميزهم وحضورهم اللافت، سواء على الأصعدة المحلية أو القارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يشيد بـ"الزميلي" الذي جسّد شخصية الفارس السعودي
سبق

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتميز الشاب عبدالعزيز عيد الزميلي أحد أبناء منطقة تبوك، والذي جسد شخصية الفارس السعودي والاعتزاز بتراثه الأصيل، والتي لاقت انتشارًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين التي تستضيفها المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالشاب الزميلي في ديوان الإمارة، والذي قدم تقريراً عن مشاركته من خلال ألبوم يحوي العديد من الصور، مؤكدًا أن تميز أبناء المملكة سجل نجاحه في استضافة قمة العشرين من خلال تواجدهم في مختلف القطاعات المنظمة للقمة، مثنيًا على جهوده وجهود زملائه الذين أسهموا بنجاح العمل.

وأعرب الخيّال عبدالعزيز الزميلي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه الإشادة والتشجيع غير المستغرب منه، والتي هي تحفيز لجميع أبناء المنطقة والمملكة؛ لتأكيد تميزهم وحضورهم اللافت، سواء على الأصعدة المحلية أو القارية.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
04:56 PM

أمير تبوك يشيد بـ"الزميلي" الذي جسّد شخصية الفارس السعودي

بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
1,908

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتميز الشاب عبدالعزيز عيد الزميلي أحد أبناء منطقة تبوك، والذي جسد شخصية الفارس السعودي والاعتزاز بتراثه الأصيل، والتي لاقت انتشارًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين التي تستضيفها المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالشاب الزميلي في ديوان الإمارة، والذي قدم تقريراً عن مشاركته من خلال ألبوم يحوي العديد من الصور، مؤكدًا أن تميز أبناء المملكة سجل نجاحه في استضافة قمة العشرين من خلال تواجدهم في مختلف القطاعات المنظمة للقمة، مثنيًا على جهوده وجهود زملائه الذين أسهموا بنجاح العمل.

وأعرب الخيّال عبدالعزيز الزميلي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه الإشادة والتشجيع غير المستغرب منه، والتي هي تحفيز لجميع أبناء المنطقة والمملكة؛ لتأكيد تميزهم وحضورهم اللافت، سواء على الأصعدة المحلية أو القارية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,009
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,175
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,662
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,471

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة