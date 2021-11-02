النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر : مشاركة "حمدالله " و "مادو" .. وجاهزية الثلاثي لمواجهة الشباب

أنعش ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي النصر عبدالرزاق حمدالله وعبدالله مادو، اليوم الثلاثاء، تدريبات الأصفر، وذلك تحضيرًا لـ"كلاسيكو" الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب.

وأدى الثنائي حمد الله ومادو تمارين لياقية انفرادية.

كما اكتملت جاهزية البرازيلي أنسيلمو، وعبد الإله العمري، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

وكان مدرب الفريق البرتغالي بيدرو، قد ألقى محاضرة فنية عبر الفيديو في صالة الاجتماعات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر : مشاركة "حمدالله " و "مادو" .. وجاهزية الثلاثي لمواجهة الشباب
سبق

أنعش ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي النصر عبدالرزاق حمدالله وعبدالله مادو، اليوم الثلاثاء، تدريبات الأصفر، وذلك تحضيرًا لـ"كلاسيكو" الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب.

وأدى الثنائي حمد الله ومادو تمارين لياقية انفرادية.

كما اكتملت جاهزية البرازيلي أنسيلمو، وعبد الإله العمري، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

وكان مدرب الفريق البرتغالي بيدرو، قد ألقى محاضرة فنية عبر الفيديو في صالة الاجتماعات.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
11:53 PM

النصر : مشاركة "حمدالله " و "مادو" .. وجاهزية الثلاثي لمواجهة الشباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
455

أنعش ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي النصر عبدالرزاق حمدالله وعبدالله مادو، اليوم الثلاثاء، تدريبات الأصفر، وذلك تحضيرًا لـ"كلاسيكو" الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب.

وأدى الثنائي حمد الله ومادو تمارين لياقية انفرادية.

كما اكتملت جاهزية البرازيلي أنسيلمو، وعبد الإله العمري، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

وكان مدرب الفريق البرتغالي بيدرو، قد ألقى محاضرة فنية عبر الفيديو في صالة الاجتماعات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,001
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,926
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,066
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,146

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة