"مرور مكة" يخالف شاحنتين خالفتا تعليمات السير وتجاوزتا من أقصى اليسار

طبقت بحقهما العقوبة المقررة نظاماً

خالفت إدارة مرور العاصمة المقدسة، مساء اليوم، شاحنتين تتبعان جهة خدماتية بعد رصدهما ظهر اليوم وهما تخالفان أنظمة السير.



وتفصيلاً، قاد قائدا الشاحنتين ظهر اليوم بطريقة متهورة بالتنقل بين المسارات والتجاوز من أقصى اليسار وإغلاق المسارات كاملة، معرضين سلامة مرتادي الطريق للخطر.



وأوقفت دوريات المرور الشاحنتين، وطبقت بحقهما العقوبة المقررة نظاماً.