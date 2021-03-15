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فيديو لعازف أمريكي شهير يحوّل لحظات الترقب لأخذ اللقاح إلى "بهجة"

"يويو ما" عزف على التشيلو طوال 15 دقيقة للآخرين المنتظرين دورهم

استطاع الفنان والعازف الأمريكي الشهير، يويو ما، تحويل فترة الملاحظة التي ينتظر فيها متلقو اللقاح (لمعرفة ما إذا كانوا قد يعانون من أي ردود فعل تحسسية بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا)، إلى حالة من البهجة والاحتفال، بحضور من رافقوه في انتظار دورهم لجرعة اللقاح.

وبحسب "دويتشه فيله" الألمانية؛ فقد احتفل عازف التشيلو الأمريكي الشهير "يويو ما" بتلقيه الجرعة الثانية للقاح؛ حيث تَمَكّن من تحويل 15 دقيقة يُفترض أن يبقى فيها تحت الملاحظة بعد تلقي اللقاح، إلى احتفال عزَف خلاله على التشيلو للتخفيف عن الآخرين الذين ينتظرون دورهم في التطعيم.

وقالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز": العازف ذو الأصل الصيني المشهور عالميًّا والبالغ من العمر 65 عامًا، حصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا يوم السبت الماضي في بيركشاير بولاية ماساتشوستس في إحدى الكليات المجتمعية، على بُعد نحو 25 ميلًا جنوب شرق ألباني في نيويورك، وشاركت الكلية مقاطع من أدائه عبر "فيسبوك".

وقال أحد العاملين في عيادة التطعيم، ويدعى ريتشارد هول، لصحيفة "بيركشاير ايغل": لقد أراد "يويو ما" رد الجميل.

جدير بالذكر أن العازف يعيش في بيركشاير ويعمل بدوام جزئي، وهو حائز على جوائز غرامي سلسلة من الحفلات الموسيقية المفاجئة في سبتمبر للعاملين في الخطوط الأمامية إلى جانب إيمانويل آكس.

الفنان والعازف الأمريكي الشهير يويو ما

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فيديو لعازف أمريكي شهير يحوّل لحظات الترقب لأخذ اللقاح إلى "بهجة"
سبق

استطاع الفنان والعازف الأمريكي الشهير، يويو ما، تحويل فترة الملاحظة التي ينتظر فيها متلقو اللقاح (لمعرفة ما إذا كانوا قد يعانون من أي ردود فعل تحسسية بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا)، إلى حالة من البهجة والاحتفال، بحضور من رافقوه في انتظار دورهم لجرعة اللقاح.

وبحسب "دويتشه فيله" الألمانية؛ فقد احتفل عازف التشيلو الأمريكي الشهير "يويو ما" بتلقيه الجرعة الثانية للقاح؛ حيث تَمَكّن من تحويل 15 دقيقة يُفترض أن يبقى فيها تحت الملاحظة بعد تلقي اللقاح، إلى احتفال عزَف خلاله على التشيلو للتخفيف عن الآخرين الذين ينتظرون دورهم في التطعيم.

وقالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز": العازف ذو الأصل الصيني المشهور عالميًّا والبالغ من العمر 65 عامًا، حصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا يوم السبت الماضي في بيركشاير بولاية ماساتشوستس في إحدى الكليات المجتمعية، على بُعد نحو 25 ميلًا جنوب شرق ألباني في نيويورك، وشاركت الكلية مقاطع من أدائه عبر "فيسبوك".

وقال أحد العاملين في عيادة التطعيم، ويدعى ريتشارد هول، لصحيفة "بيركشاير ايغل": لقد أراد "يويو ما" رد الجميل.

جدير بالذكر أن العازف يعيش في بيركشاير ويعمل بدوام جزئي، وهو حائز على جوائز غرامي سلسلة من الحفلات الموسيقية المفاجئة في سبتمبر للعاملين في الخطوط الأمامية إلى جانب إيمانويل آكس.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
01:23 PM

فيديو لعازف أمريكي شهير يحوّل لحظات الترقب لأخذ اللقاح إلى "بهجة"

"يويو ما" عزف على التشيلو طوال 15 دقيقة للآخرين المنتظرين دورهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استطاع الفنان والعازف الأمريكي الشهير، يويو ما، تحويل فترة الملاحظة التي ينتظر فيها متلقو اللقاح (لمعرفة ما إذا كانوا قد يعانون من أي ردود فعل تحسسية بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا)، إلى حالة من البهجة والاحتفال، بحضور من رافقوه في انتظار دورهم لجرعة اللقاح.

وبحسب "دويتشه فيله" الألمانية؛ فقد احتفل عازف التشيلو الأمريكي الشهير "يويو ما" بتلقيه الجرعة الثانية للقاح؛ حيث تَمَكّن من تحويل 15 دقيقة يُفترض أن يبقى فيها تحت الملاحظة بعد تلقي اللقاح، إلى احتفال عزَف خلاله على التشيلو للتخفيف عن الآخرين الذين ينتظرون دورهم في التطعيم.

وقالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز": العازف ذو الأصل الصيني المشهور عالميًّا والبالغ من العمر 65 عامًا، حصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا يوم السبت الماضي في بيركشاير بولاية ماساتشوستس في إحدى الكليات المجتمعية، على بُعد نحو 25 ميلًا جنوب شرق ألباني في نيويورك، وشاركت الكلية مقاطع من أدائه عبر "فيسبوك".

وقال أحد العاملين في عيادة التطعيم، ويدعى ريتشارد هول، لصحيفة "بيركشاير ايغل": لقد أراد "يويو ما" رد الجميل.

جدير بالذكر أن العازف يعيش في بيركشاير ويعمل بدوام جزئي، وهو حائز على جوائز غرامي سلسلة من الحفلات الموسيقية المفاجئة في سبتمبر للعاملين في الخطوط الأمامية إلى جانب إيمانويل آكس.

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