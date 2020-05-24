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"الحقباني": حركة العمل الجمركي مستمرة في جميع المنافذ خلال إجازة العيد

رفع تهانيه للقيادة وقال: مساهمة في توفير السلع وانعكاس إيجابي على الاقتصاد

رفع محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل "الحقباني" الله عز وجل، أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده موفور الصحة والعافية، وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة علينا جميعًا ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأشار بهذه المناسبة إلى أن حركة العمل الجمركي خلال إجازة عيد الفطر المبارك مستمرة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك لضمان إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال هذه الفترة؛ حيث تُسهم استمرارية العمل الجمركي في عدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع؛ الأمر الذي يساعد على تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بشكل انسيابي وبمرونة عالية، مبينًا أن ذلك يأتي حرصًا من الجمارك السعودية على استمرارية العمل دون توقف؛ مما يُسهم في توفير السلع للمستهلكين، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

أحمد بن عبدالعزيز الحقباني عيد الفطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقباني": حركة العمل الجمركي مستمرة في جميع المنافذ خلال إجازة العيد
سبق

رفع محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل "الحقباني" الله عز وجل، أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده موفور الصحة والعافية، وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة علينا جميعًا ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأشار بهذه المناسبة إلى أن حركة العمل الجمركي خلال إجازة عيد الفطر المبارك مستمرة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك لضمان إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال هذه الفترة؛ حيث تُسهم استمرارية العمل الجمركي في عدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع؛ الأمر الذي يساعد على تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بشكل انسيابي وبمرونة عالية، مبينًا أن ذلك يأتي حرصًا من الجمارك السعودية على استمرارية العمل دون توقف؛ مما يُسهم في توفير السلع للمستهلكين، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:43 AM

"الحقباني": حركة العمل الجمركي مستمرة في جميع المنافذ خلال إجازة العيد

رفع تهانيه للقيادة وقال: مساهمة في توفير السلع وانعكاس إيجابي على الاقتصاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل "الحقباني" الله عز وجل، أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده موفور الصحة والعافية، وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة علينا جميعًا ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأشار بهذه المناسبة إلى أن حركة العمل الجمركي خلال إجازة عيد الفطر المبارك مستمرة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك لضمان إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال هذه الفترة؛ حيث تُسهم استمرارية العمل الجمركي في عدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع؛ الأمر الذي يساعد على تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بشكل انسيابي وبمرونة عالية، مبينًا أن ذلك يأتي حرصًا من الجمارك السعودية على استمرارية العمل دون توقف؛ مما يُسهم في توفير السلع للمستهلكين، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

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