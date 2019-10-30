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إطلاق مشروع نقل وتطوير سقيا زمزم بالساحة الجنوبية للمسجد النبوي

بمساحة 330 مترًا مربعًا ويهدف لتطوير وتسهيل العمليات المتعلقة بالسبيل

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، أعمال مشروع نقل وتطوير سقيا زمزم "السبيل" بالساحة الجنوبية الغربية للمسجد النبوي الشريف بإشراف الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية والفنية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

ونوّه برعاية واهتمام قيادة المملكة بخدمة المسجد النبوي الشريف وقاصديه، وتحقيق سبل الراحة والطمأنينة.

ومن جانبه، أوضح الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المهندس فيصل بن محمد الجهني، أن المشروع يقع على مساحة 330 مترًا مربعًا، ويهدف إلى تطوير وتسهيل العمليات المتعلقة بسبيل سقيا زمزم وخدمة ضيوف الرحمن؛ بما يتواكب مع مستجدات التقنية الحديثة وضمان سلامة المياه والمحافظة عليها.

سقيا زمزم المسجد النبوي

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إطلاق مشروع نقل وتطوير سقيا زمزم بالساحة الجنوبية للمسجد النبوي
سبق

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، أعمال مشروع نقل وتطوير سقيا زمزم "السبيل" بالساحة الجنوبية الغربية للمسجد النبوي الشريف بإشراف الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية والفنية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

ونوّه برعاية واهتمام قيادة المملكة بخدمة المسجد النبوي الشريف وقاصديه، وتحقيق سبل الراحة والطمأنينة.

ومن جانبه، أوضح الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المهندس فيصل بن محمد الجهني، أن المشروع يقع على مساحة 330 مترًا مربعًا، ويهدف إلى تطوير وتسهيل العمليات المتعلقة بسبيل سقيا زمزم وخدمة ضيوف الرحمن؛ بما يتواكب مع مستجدات التقنية الحديثة وضمان سلامة المياه والمحافظة عليها.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
09:02 AM

إطلاق مشروع نقل وتطوير سقيا زمزم بالساحة الجنوبية للمسجد النبوي

بمساحة 330 مترًا مربعًا ويهدف لتطوير وتسهيل العمليات المتعلقة بالسبيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، أعمال مشروع نقل وتطوير سقيا زمزم "السبيل" بالساحة الجنوبية الغربية للمسجد النبوي الشريف بإشراف الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية والفنية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

ونوّه برعاية واهتمام قيادة المملكة بخدمة المسجد النبوي الشريف وقاصديه، وتحقيق سبل الراحة والطمأنينة.

ومن جانبه، أوضح الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المهندس فيصل بن محمد الجهني، أن المشروع يقع على مساحة 330 مترًا مربعًا، ويهدف إلى تطوير وتسهيل العمليات المتعلقة بسبيل سقيا زمزم وخدمة ضيوف الرحمن؛ بما يتواكب مع مستجدات التقنية الحديثة وضمان سلامة المياه والمحافظة عليها.

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