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"أيام سوق الحب".. مهرجان لإحياء موروث الأسواق الشعبية بالدمام

ينطلق الخميس القادم ويستمر لمدة 10 أيام.. هنا تفاصيل الفعاليات

تطلق أمانة المنطقة الشرقية، الخميس القادم، أول مهرجان نوعي بالدمام؛ لإحياء الأسواق الشعبية القديمة التي تجاوزت نشأتُها ما يقارب 60 عامًا؛ مستهدفًا سوق الحب بمدينة الدمام كأولى محطاته.

ومن المقرر التجول في العديد من المواقع بمختلف المدن والمحافظات من خلال برامج هادفة متنوعة، تهدف لإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع، وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أهمية ما تُمثله هذه المهرجانات التراثية من قيمة وطنية كبيرة ترسّخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الشعبي المجيد.

وقال: المهرجان يقام تحت عنوان "أيام سوق الحب" وتنفذه أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة؛ حيث سيسلط الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري يحمل الكثير من الإمتاع بكل جوانبه الترفيهية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف "الجبير": المهرجان سينطلق في سوق الحب بالدمام تحت شعار "قديمك نديمك.. لو الجديد أغناك"، ويستمر لمدة 10 أيام، وسيحاكي الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب 60 عامًا في موقع سوق الحب بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية.

من جهته، قال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: المهرجان سيتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام، إضافة إلى عروض شعبية وفلكلورية وأسر منتجة وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرح تفاعلي، ينقل حضارة الماضي عبر أنشطة هادفة تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين.

أمانة المنطقة الشرقية أيام سوق الحب الدمام الأسواق الشعبية القديمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أيام سوق الحب".. مهرجان لإحياء موروث الأسواق الشعبية بالدمام
سبق

تطلق أمانة المنطقة الشرقية، الخميس القادم، أول مهرجان نوعي بالدمام؛ لإحياء الأسواق الشعبية القديمة التي تجاوزت نشأتُها ما يقارب 60 عامًا؛ مستهدفًا سوق الحب بمدينة الدمام كأولى محطاته.

ومن المقرر التجول في العديد من المواقع بمختلف المدن والمحافظات من خلال برامج هادفة متنوعة، تهدف لإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع، وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أهمية ما تُمثله هذه المهرجانات التراثية من قيمة وطنية كبيرة ترسّخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الشعبي المجيد.

وقال: المهرجان يقام تحت عنوان "أيام سوق الحب" وتنفذه أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة؛ حيث سيسلط الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري يحمل الكثير من الإمتاع بكل جوانبه الترفيهية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف "الجبير": المهرجان سينطلق في سوق الحب بالدمام تحت شعار "قديمك نديمك.. لو الجديد أغناك"، ويستمر لمدة 10 أيام، وسيحاكي الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب 60 عامًا في موقع سوق الحب بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية.

من جهته، قال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: المهرجان سيتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام، إضافة إلى عروض شعبية وفلكلورية وأسر منتجة وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرح تفاعلي، ينقل حضارة الماضي عبر أنشطة هادفة تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:12 PM

"أيام سوق الحب".. مهرجان لإحياء موروث الأسواق الشعبية بالدمام

ينطلق الخميس القادم ويستمر لمدة 10 أيام.. هنا تفاصيل الفعاليات

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حامد العلي - الدمام
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تطلق أمانة المنطقة الشرقية، الخميس القادم، أول مهرجان نوعي بالدمام؛ لإحياء الأسواق الشعبية القديمة التي تجاوزت نشأتُها ما يقارب 60 عامًا؛ مستهدفًا سوق الحب بمدينة الدمام كأولى محطاته.

ومن المقرر التجول في العديد من المواقع بمختلف المدن والمحافظات من خلال برامج هادفة متنوعة، تهدف لإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع، وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أهمية ما تُمثله هذه المهرجانات التراثية من قيمة وطنية كبيرة ترسّخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الشعبي المجيد.

وقال: المهرجان يقام تحت عنوان "أيام سوق الحب" وتنفذه أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة؛ حيث سيسلط الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري يحمل الكثير من الإمتاع بكل جوانبه الترفيهية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف "الجبير": المهرجان سينطلق في سوق الحب بالدمام تحت شعار "قديمك نديمك.. لو الجديد أغناك"، ويستمر لمدة 10 أيام، وسيحاكي الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب 60 عامًا في موقع سوق الحب بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية.

من جهته، قال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: المهرجان سيتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام، إضافة إلى عروض شعبية وفلكلورية وأسر منتجة وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرح تفاعلي، ينقل حضارة الماضي عبر أنشطة هادفة تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين.

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