"هيئة الأدب والنشر" تكشف عن برنامجها الثقافي الحافل بمعرض الرياض الدولي للكتاب

تتوزَّع على 3 مسارات: "حديث الكتاب" و"لقاءات ثقافية" وأمسيات التكريم والجوائز للمبدعين

كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن البرنامج الثقافي الحافل الذي ستقدمه في معرض الرياض الدولي للكتاب خلال فترة إقامته من 1 إلى 10 أكتوبر في موقعه الجديد بواجهة الرياض، الذي سيشهد مشاركة نخبة من أهم الكتّاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين في باقة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع الثقافي. ونشرت الهيئة تفاصيل البرنامج ومواعيد الفعاليات والأنشطة عبر قنواتها الرسمية، وفي الموقع الإلكتروني لمعرض الرياض الدولي للكتاب.

ويحتضن المعرض على مدى يومَي الاثنين والثلاثاء (4 و5 أكتوبر) فعاليات مؤتمر الناشرين الذي يُعد الأول من نوعه في السعودية، وتنظمه الهيئة من أجل بحث واقع صناعة النشر في العالم العربي، والسعي نحو تطويرها؛ لتصل إلى مستويات منافسة دوليًّا، وذلك من خلال 12 جلسة حوارية، يشارك فيها 42 متحدثًا من السعودية والعالم، وتتناول جوانب متعددة من واقع صناعة النشر المحلية والإقليمية، وسُبل معالجة أوجه القصور فيها من أجل تطويرها، ورفع مستوى إسهامها في التنمية الثقافية العربية.

وتوزع البرنامج الثقافي للمعرض على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها أمسيات "حديث الكتاب" التي سيُستضاف فيها تسعة من المؤلفين السعوديين والعرب والعالميين للحديث عن تجاربهم في الكتابة والتأليف، وهم: الأمير تركي الفيصل، والشيخة هند القاسمي، والرحالة والمؤلف السعودي عبدالله الجمعة، والروائي الكويتي مشعل حمد، والروائي الأردني أيمن العتوم، والمؤلف الأمريكي جوردان بيلفورت، والروائي الكويتي سعود السنعوسي، والطاهي والمؤلف الأمريكي ماركو بيير وايت، والمؤلف الأمريكي كريس غاردنر صاحب الكتاب الشهير "السعي نحو السعادة".

فيما سيتحدث في المسار الثاني "لقاءات ثقافية" أكثر من 100 مثقف وناقد من مختلف الجنسيات عن قضايا أدبية وثقافية ملحة، من خلال 36 ندوة ومحاضرة، تقام على مدى أيام المعرض العشرة.

أما المسار الثالث فسيُخصص لأمسيات التكريم والجوائز لمبدعين ورموز خدموا الثقافة العربية، يتقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الذي سيُكرَّم من قِبل معهد العالم العربي بباريس في حفل كبير يحتضنه المعرض؛ وذلك نظير خدمته الكبيرة للثقافة العربية.

ويقدم المعرض في لقاءاته الثقافية ندوات تحتفي بالثقافة العراقية بمشاركة أبرز المؤلفين والأدباء السعوديين والعراقيين، أبرزها ندوة بعنوان "الثقافة وبناء الدولة"، يتحدث فيها معالي وزير الثقافة العراقي الدكتور حسن ناظم، وندوة عن إسهامات الدكتور علي جواد الطاهر يشارك فيها محمد رضا نصر الله، والدكتور عبدالله الحيدري، والدكتورة نادية العزاوي وصاحب أبو جناح.

كما تتضمن اللقاءات ندوة للدكتور عبدالله الغذامي تحت عنوان "مآلات الفلسفة"، وندوة للدكتور سعد البازعي بعنوان "معالم الحداثة"، وأمسيات شعرية يشارك فيها شعراء سعوديون وعراقيون، من بينهم الشاعر جاسم الصحيح والشاعر حيدر العبدالله والشاعر سلطان الضيط، وغيرهم.



وإلى جانب ذلك ينظم المعرض أكثر من 60 ورشة عمل متعددة المشارب والاتجاهات الثقافية، يقدمها أكثر من 100 خبير ومتخصص في مجالات إبداعية متنوعة، من بينها ورش عن الكتابة والتأليف، وصناعة الأفلام والمسرح وفنون الطبخ، وغيرها من المجالات، تشمل ورشًا عن فنون الطفل وإبداعاته، وتراث الأزياء في السعودية، وعوالم الكتابة في الخيال العلمي، وطرق تحفيز الأطفال على القراءة، ومراحل تأسيس الوكالة الأدبية، ودور وامتيازات الوكيل الأدبي، والكتابة المعمارية، وما الذي يمكن للفلسفة أن تتعلمه من الأطفال، وتقنيات كتابة قصص الكوميك والمانجا، إضافة إلى ورش في فنون الطبخ، يقدمها طهاة مشهورون.

ويحتفي البرنامج الثقافي للمعرض بالفنون الإبداعية في "جادة الثقافة" التي ستحتضن تفعيلات ثقافية متنوعة في 16 منصة على امتداد "واجهة الرياض"، كما يقدم المعرض في مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أربع أمسيات غنائية وموسيقية ذات قيمة فنية رفيعة، تبدأ بأمسية غنائية للفنان عبدالرحمن محمد، ثم أمسية موسيقية للموسيقار المصري عمر خيرت، وأمسية تجمع الموسيقي العراقي نصير شمة بمواطنه المطرب القدير سعدون جابر. فيما ستتناول الأمسية الرابعة الأغاني الشهيرة التي كتبها الشاعر الراحل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهما من نجوم الأغنية العربية. وإلى جانب ذلك يحتضن مسرح جامعة الأميرة نورة عرضًا موسيقيًّا بعنوان "عالم هانز زيمر"، ومسرحية للأطفال بعنوان "جزيرة الكنز"، ومسرحية الأطفال أميرات ديزني التي ستقام في مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

وتأتي الدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب تحت شعار "وجهة جديدة، وفصل جديد"، وتحضر فيها جمهورية العراق الشقيقة بوصفها "ضيف الشرف"، ببرنامج احتفائي يقدِّم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين ندوات وأمسيات ثقافية.

وتعد هذه الدورة من المعرض الأولى التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة، وهي الأكبر في تاريخه؛ إذ تشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 28 دولة.