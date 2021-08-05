النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي تصريحات حول هجمات السفن بالشرق الأوسط

"دوجاريك" أعرب عن الخشية من إجراءات تصعيدية

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، جميع الأطراف للامتناع عن أي تصريحات بشأن الهجمات الأخيرة على السفن في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "من المهم بالنسبة لنا أن تمتنع جميع الأطراف المعنية والمهتمة عن أي إجراءات تصعيدية أو خطاب يزيد من تعقيد الوضع المتوتر"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس، أنها تجري تحقيقًا عاجلاً في حادث تعرضت له سفينة بالقرب من سواحل الإمارات العربية المتحدة.

الأمم المتحدة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي تصريحات حول هجمات السفن بالشرق الأوسط
سبق

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، جميع الأطراف للامتناع عن أي تصريحات بشأن الهجمات الأخيرة على السفن في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "من المهم بالنسبة لنا أن تمتنع جميع الأطراف المعنية والمهتمة عن أي إجراءات تصعيدية أو خطاب يزيد من تعقيد الوضع المتوتر"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس، أنها تجري تحقيقًا عاجلاً في حادث تعرضت له سفينة بالقرب من سواحل الإمارات العربية المتحدة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
10:19 PM

الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي تصريحات حول هجمات السفن بالشرق الأوسط

"دوجاريك" أعرب عن الخشية من إجراءات تصعيدية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,401

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، جميع الأطراف للامتناع عن أي تصريحات بشأن الهجمات الأخيرة على السفن في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "من المهم بالنسبة لنا أن تمتنع جميع الأطراف المعنية والمهتمة عن أي إجراءات تصعيدية أو خطاب يزيد من تعقيد الوضع المتوتر"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس، أنها تجري تحقيقًا عاجلاً في حادث تعرضت له سفينة بالقرب من سواحل الإمارات العربية المتحدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,447
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة