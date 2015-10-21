المسلسل الكوري الدموي لعبة الحبار (Squid Game) أصبح أكثر مسلسل مشاهدة في تاريخ نيتفليكس على الإطلاق بـ ١٤٢ مليون حساب حول العالم اطّلع على المسلسل خلال أول أربعة أسابيع من إطلاقه.
المصدر : جريد.
142 مليون ..
المسلسل الكوري الدموي لعبة الحبار (Squid Game) أصبح أكثر مسلسل مشاهدة في تاريخ نيتفليكس على الإطلاق بـ ١٤٢ مليون حساب حول العالم اطّلع على المسلسل خلال أول أربعة أسابيع من إطلاقه.
المصدر : جريد.
اعلان
142 مليون ..صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-20
المسلسل الكوري الدموي لعبة الحبار (Squid Game) أصبح أكثر مسلسل مشاهدة في تاريخ نيتفليكس على الإطلاق بـ ١٤٢ مليون حساب حول العالم اطّلع على المسلسل خلال أول أربعة أسابيع من إطلاقه.
20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
10:26 AM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:41 AM
142 مليون ..
المسلسل الكوري الدموي لعبة الحبار (Squid Game) أصبح أكثر مسلسل مشاهدة في تاريخ نيتفليكس على الإطلاق بـ ١٤٢ مليون حساب حول العالم اطّلع على المسلسل خلال أول أربعة أسابيع من إطلاقه.
المصدر : جريد.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..
05 يوليو
11,651
38 مليار ..
23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..
30 يناير
15,078