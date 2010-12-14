محافظ شرورة يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء

ودعوات بأن يغيث الله البلاد والعباد ويسقي الزرع

أدى جموع المسلمين اليوم الاثنين، في محافظة شرورة، صلاة الاستسقاء، يتقدمهم المحافظ موفق بن عبدالهادي العنزي.

وقد أم المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين، الشيخ حسين بن شداد معشي، الذي حمد الله، وأثنى عليه على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى، داعياً الجميع لأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من نوافل الطاعات.

كما حذر من التمادي في الذنوب والمعاصي والظلم، مبيناً أثرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأنها تفوت الرزق وتركها يجلب الرزق.

ودعا الشيخ حسين بن شداد معشي، في ختام خطبته، بأن يغيث الله البلاد والعباد ويسقي الزرع والحرث وينزل المطر، رحمة بعباده، إنه سميع مجيب.