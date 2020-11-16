مواطن بتيماء يمسك بقرد تجول في تيماء لـ ٣ أيام

الحيوان سبّب فزعًا للأطفال.. ولم يصب أحدًا

تمكن مواطن بتيماء من الإمساك بقرد؛ وذلك بعد ثلاثة أيام، من تجوّل الحيوان داخل الأحياء، حيث حاول عدد من الأهالي الإمساك به ولكن دون جدوى، فيما لم تسجل أي حالات أو إصابات أثناء فرار القرد.

وقد استطاع المواطن صالح خازن الفيقهي، الإمساك بالقرد الذي سبب فزعًا للأطفال بعد مشاهدته صدفة وهو يدخل في منزل بحي الربوة.

وقد قام المواطن بتتبع القرد إلى أن تمكّن من السيطرة عليه وتسليمه للجهة المختصة.