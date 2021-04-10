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وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية للعمرة خلال شهر رمضان

وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الجائحة

اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لأداء مناسك العمرة والزيارة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، إن ذلك يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكّد أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين قاصدي الحرمين الشريفين من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.

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وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية للعمرة خلال شهر رمضان
سبق

اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لأداء مناسك العمرة والزيارة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، إن ذلك يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكّد أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين قاصدي الحرمين الشريفين من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
01:19 PM

وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية للعمرة خلال شهر رمضان

وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لأداء مناسك العمرة والزيارة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، إن ذلك يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكّد أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين قاصدي الحرمين الشريفين من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.

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