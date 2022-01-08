جناح السعودية في "إكسبو دبي" يحتفل باليوم السعودي ببرنامج إبداعي متنوع

دشَّن جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 - دبي" أنشطة وفعاليات "اليوم السعودي"، وذلك في الحفل الذي أُقيم في مقر معرض إكسبو بدبي. جاء ذلك بحضور وفد سعودي مكون من وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، والمفوض العام للجناح السعودي في إكسبو حسين حنبظاظة، إلى جانب حضور جمع من المسؤولين. وحضر من الجانب الإماراتي وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي الدكتورة ريم الهاشمي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خليفة شاهين المرر. وبهذه المناسبة ألقى سفير السعودية لدى دولة الإمارات تركي الدخيل كلمة، أكد فيها ترحيب السعودية بالجميع، وحرصها على مشاركة العالم رؤيتها وطموحها نحو مستقبل مشترك مزدهر، معددًا المقومات التي تملكها مدينة الرياض، وتدعم ملف استضافتها لإكسبو 2030، ومنوهًا بالتنوع والفرص التي لدى السعودية، وتتجلى في المحتوى المتنوع لفعاليات وأنشطة اليوم السعودي. وشهد الحفل عرضًا للأوركسترا السعودية، وأداء للعرضة السعودية، إضافة إلى عرض مرئي وضوئي مع مؤثرات صوتية على قبة الوصل، إلى جانب الألعاب النارية على ساحات إكسبو بألوان العلم السعودي. كما تضمن الحفل جولة الحضور على الجناح السعودي، ثم على الجناح الإماراتي، تلاها مشاهدة العروض الثقافية والأدائية التي قدمها الجناح السعودي في ساحة الوصل، قبل أن ينتقل الحضور إلى الجناح الرئاسي في إكسبو لزيارة معرض (50 عامًا)، وتبادل الهدايا التذكارية. وتضمن "اليوم السعودي" أنشطة وبرامج وعروضًا ثقافية وفعاليات متنوعة وإبداعية، تحتفي بما وصلت له السعودية من نمو ونهضة في المجالات كافة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال باقة من الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في مواقع عدة داخل منطقة المعرض، اشتملت على أمسية غنائية في مسرح اليوبيل تحت عنوان "أمجاد"، إضافة لعرض ثقافي في ساحة الوصل، وموكب ثقافي استعراضي تنقل في عموم مناطق إكسبو، يتكون من فِرق استعراضية، ترتدي الأزياء السعودية الشعبية والحديثة، وبرنامج الأزياء السعودية، وحفل غنائي، ومهرجان للموسيقى، ومهرجان التجربة السعودية، إلى جانب عروض الطيران للصقور الخضر في سماء إكسبو. ونظَّم جناح السعودية في "اليوم السعودي" ندوات ومحاضرات وجلسات ترويجية للفرص الاستثمارية بالسعودية، منها جلسة "استثمر في السعودية"، وجلسة للتعريف بالمشاريع الكبرى للمملكة. وجاءت فعالية "اليوم السعودي" ضمن الجهود التي يبذلها الجناح السعودي بـ"إكسبو" للتعريف بالسعودية وبرؤيتها وبفرصها الكبيرة، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة المستمرة التي تسلط الضوء على أربع ركائز رئيسة، هي: المجتمع الحيوي، والطبيعة، والتراث، والفرص الاستثمارية.

جناح السعودية في "إكسبو دبي" يحتفل باليوم السعودي ببرنامج إبداعي متنوع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-08 دشَّن جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 - دبي" أنشطة وفعاليات "اليوم السعودي"، وذلك في الحفل الذي أُقيم في مقر معرض إكسبو بدبي.



جاء ذلك بحضور وفد سعودي مكون من وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، والمفوض العام للجناح السعودي في إكسبو حسين حنبظاظة، إلى جانب حضور جمع من المسؤولين.



وحضر من الجانب الإماراتي وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي الدكتورة ريم الهاشمي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خليفة شاهين المرر.



وبهذه المناسبة ألقى سفير السعودية لدى دولة الإمارات تركي الدخيل كلمة، أكد فيها ترحيب السعودية بالجميع، وحرصها على مشاركة العالم رؤيتها وطموحها نحو مستقبل مشترك مزدهر، معددًا المقومات التي تملكها مدينة الرياض، وتدعم ملف استضافتها لإكسبو 2030، ومنوهًا بالتنوع والفرص التي لدى السعودية، وتتجلى في المحتوى المتنوع لفعاليات وأنشطة اليوم السعودي.



وشهد الحفل عرضًا للأوركسترا السعودية، وأداء للعرضة السعودية، إضافة إلى عرض مرئي وضوئي مع مؤثرات صوتية على قبة الوصل، إلى جانب الألعاب النارية على ساحات إكسبو بألوان العلم السعودي.



كما تضمن الحفل جولة الحضور على الجناح السعودي، ثم على الجناح الإماراتي، تلاها مشاهدة العروض الثقافية والأدائية التي قدمها الجناح السعودي في ساحة الوصل، قبل أن ينتقل الحضور إلى الجناح الرئاسي في إكسبو لزيارة معرض (50 عامًا)، وتبادل الهدايا التذكارية.



وتضمن "اليوم السعودي" أنشطة وبرامج وعروضًا ثقافية وفعاليات متنوعة وإبداعية، تحتفي بما وصلت له السعودية من نمو ونهضة في المجالات كافة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال باقة من الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في مواقع عدة داخل منطقة المعرض، اشتملت على أمسية غنائية في مسرح اليوبيل تحت عنوان "أمجاد"، إضافة لعرض ثقافي في ساحة الوصل، وموكب ثقافي استعراضي تنقل في عموم مناطق إكسبو، يتكون من فِرق استعراضية، ترتدي الأزياء السعودية الشعبية والحديثة، وبرنامج الأزياء السعودية، وحفل غنائي، ومهرجان للموسيقى، ومهرجان التجربة السعودية، إلى جانب عروض الطيران للصقور الخضر في سماء إكسبو.



ونظَّم جناح السعودية في "اليوم السعودي" ندوات ومحاضرات وجلسات ترويجية للفرص الاستثمارية بالسعودية، منها جلسة "استثمر في السعودية"، وجلسة للتعريف بالمشاريع الكبرى للمملكة.



وجاءت فعالية "اليوم السعودي" ضمن الجهود التي يبذلها الجناح السعودي بـ"إكسبو" للتعريف بالسعودية وبرؤيتها وبفرصها الكبيرة، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة المستمرة التي تسلط الضوء على أربع ركائز رئيسة، هي: المجتمع الحيوي، والطبيعة، والتراث، والفرص الاستثمارية.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 12:39 AM

جناح السعودية في "إكسبو دبي" يحتفل باليوم السعودي ببرنامج إبداعي متنوع أنشطة وبرامج وعروض ثقافية وفعاليات إبداعية تعكس نموًّا ونهضةً في المجالات كافة





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دشَّن جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 - دبي" أنشطة وفعاليات "اليوم السعودي"، وذلك في الحفل الذي أُقيم في مقر معرض إكسبو بدبي.



جاء ذلك بحضور وفد سعودي مكون من وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، والمفوض العام للجناح السعودي في إكسبو حسين حنبظاظة، إلى جانب حضور جمع من المسؤولين.



وحضر من الجانب الإماراتي وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي الدكتورة ريم الهاشمي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خليفة شاهين المرر.



وبهذه المناسبة ألقى سفير السعودية لدى دولة الإمارات تركي الدخيل كلمة، أكد فيها ترحيب السعودية بالجميع، وحرصها على مشاركة العالم رؤيتها وطموحها نحو مستقبل مشترك مزدهر، معددًا المقومات التي تملكها مدينة الرياض، وتدعم ملف استضافتها لإكسبو 2030، ومنوهًا بالتنوع والفرص التي لدى السعودية، وتتجلى في المحتوى المتنوع لفعاليات وأنشطة اليوم السعودي.



وشهد الحفل عرضًا للأوركسترا السعودية، وأداء للعرضة السعودية، إضافة إلى عرض مرئي وضوئي مع مؤثرات صوتية على قبة الوصل، إلى جانب الألعاب النارية على ساحات إكسبو بألوان العلم السعودي.



كما تضمن الحفل جولة الحضور على الجناح السعودي، ثم على الجناح الإماراتي، تلاها مشاهدة العروض الثقافية والأدائية التي قدمها الجناح السعودي في ساحة الوصل، قبل أن ينتقل الحضور إلى الجناح الرئاسي في إكسبو لزيارة معرض (50 عامًا)، وتبادل الهدايا التذكارية.



وتضمن "اليوم السعودي" أنشطة وبرامج وعروضًا ثقافية وفعاليات متنوعة وإبداعية، تحتفي بما وصلت له السعودية من نمو ونهضة في المجالات كافة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال باقة من الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في مواقع عدة داخل منطقة المعرض، اشتملت على أمسية غنائية في مسرح اليوبيل تحت عنوان "أمجاد"، إضافة لعرض ثقافي في ساحة الوصل، وموكب ثقافي استعراضي تنقل في عموم مناطق إكسبو، يتكون من فِرق استعراضية، ترتدي الأزياء السعودية الشعبية والحديثة، وبرنامج الأزياء السعودية، وحفل غنائي، ومهرجان للموسيقى، ومهرجان التجربة السعودية، إلى جانب عروض الطيران للصقور الخضر في سماء إكسبو.



ونظَّم جناح السعودية في "اليوم السعودي" ندوات ومحاضرات وجلسات ترويجية للفرص الاستثمارية بالسعودية، منها جلسة "استثمر في السعودية"، وجلسة للتعريف بالمشاريع الكبرى للمملكة.



وجاءت فعالية "اليوم السعودي" ضمن الجهود التي يبذلها الجناح السعودي بـ"إكسبو" للتعريف بالسعودية وبرؤيتها وبفرصها الكبيرة، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة المستمرة التي تسلط الضوء على أربع ركائز رئيسة، هي: المجتمع الحيوي، والطبيعة، والتراث، والفرص الاستثمارية.