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أحد قراء "سبق" يعثر على مفقود جدة بعد 5 أيام من غيابه

هرب من مستشفى الصحة النفسية يوم الأربعاء الماضي

عثر أحد قراء "سبق" على المواطن فايز بن ناصر والذي هرب من مستشفى الصحة النفسية الأربعاء الماضي، وكان يعاني من اضطرابات نفسية، بعد أن نشرت "سبق" قصته وصورته.

وأوضح شقيقه محمد بن ناصر أنه تم العثور عليه في حي الهنداوية بجنوب جدة، بعد اتصال من شخص قال إنه قرأ عنه في "سبق"، وأضاف محمد أن حالة شقيقه كانت سيئة عند العثور عليه، معرباً عن شكره لكل من تواصل معه.

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أحد قراء "سبق" يعثر على مفقود جدة بعد 5 أيام من غيابه
سبق

عثر أحد قراء "سبق" على المواطن فايز بن ناصر والذي هرب من مستشفى الصحة النفسية الأربعاء الماضي، وكان يعاني من اضطرابات نفسية، بعد أن نشرت "سبق" قصته وصورته.

وأوضح شقيقه محمد بن ناصر أنه تم العثور عليه في حي الهنداوية بجنوب جدة، بعد اتصال من شخص قال إنه قرأ عنه في "سبق"، وأضاف محمد أن حالة شقيقه كانت سيئة عند العثور عليه، معرباً عن شكره لكل من تواصل معه.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
12:02 AM

أحد قراء "سبق" يعثر على مفقود جدة بعد 5 أيام من غيابه

هرب من مستشفى الصحة النفسية يوم الأربعاء الماضي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
18,300

عثر أحد قراء "سبق" على المواطن فايز بن ناصر والذي هرب من مستشفى الصحة النفسية الأربعاء الماضي، وكان يعاني من اضطرابات نفسية، بعد أن نشرت "سبق" قصته وصورته.

وأوضح شقيقه محمد بن ناصر أنه تم العثور عليه في حي الهنداوية بجنوب جدة، بعد اتصال من شخص قال إنه قرأ عنه في "سبق"، وأضاف محمد أن حالة شقيقه كانت سيئة عند العثور عليه، معرباً عن شكره لكل من تواصل معه.

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