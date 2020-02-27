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شاهد.. الهوية الجديدة لأول وزارة سياحة في السعودية "أهلاً بالعالم"

يتماشى مع التوجه للعالم

دشنت وزارة السياحة هويتها الجديدة، التي تستلهم من خلال خطوطها وألوانها الحيوية، لون علم المملكة، وتستحضر خريطتها التي تمتد شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا، في إشارة إلى الثراء والتنوع السياحي والتراثي والحضاري الذي تتمتع به المملكة، مع ربط ذلك بتجربة الزائر الذي يتنقل بين وجهات المملكة السياحية، متلمسًا قيم الحفاوة والترحاب والضيافة التي يتمتع بها شعب المملكة.

وهذه الهوية تتمازج مع شعار "أهلا بالعالم"، الذي جاء متزامنًا مع فتح التأشيرة السياحية للزوار من مختلف أرجاء العالم، مع منح مواطني 49 بلدًا إمكانية الدخول إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول، وهذا الأمر يسري أيضًا على من يحملون تأشيرة الشينقن والتأشيرة الأمريكية وتأشيرة دخول المملكة المتحدة، شريطة أن يكونوا قد استخدموا هذه التأشيرة في الوصول إلى هذه الدول أولاً، مع ضرورة استخدام ناقل جوي وطني في الدخول إلى المملكة، حيث يمكنهم الحصول على التأشيرة عند الوصول. وقد تم إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن.

وتأتي الهوية لتعزز توجه وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تضمنت مساهمة القطاع في الدخل المحلي بنسبة 10%، إضافة إلى توفير مليون وظيفة جديدة، وتحقيق مائة مليون زيارة بحلول عام 2030.

وزارة السياحة

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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شاهد.. الهوية الجديدة لأول وزارة سياحة في السعودية "أهلاً بالعالم"
سبق

دشنت وزارة السياحة هويتها الجديدة، التي تستلهم من خلال خطوطها وألوانها الحيوية، لون علم المملكة، وتستحضر خريطتها التي تمتد شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا، في إشارة إلى الثراء والتنوع السياحي والتراثي والحضاري الذي تتمتع به المملكة، مع ربط ذلك بتجربة الزائر الذي يتنقل بين وجهات المملكة السياحية، متلمسًا قيم الحفاوة والترحاب والضيافة التي يتمتع بها شعب المملكة.

وهذه الهوية تتمازج مع شعار "أهلا بالعالم"، الذي جاء متزامنًا مع فتح التأشيرة السياحية للزوار من مختلف أرجاء العالم، مع منح مواطني 49 بلدًا إمكانية الدخول إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول، وهذا الأمر يسري أيضًا على من يحملون تأشيرة الشينقن والتأشيرة الأمريكية وتأشيرة دخول المملكة المتحدة، شريطة أن يكونوا قد استخدموا هذه التأشيرة في الوصول إلى هذه الدول أولاً، مع ضرورة استخدام ناقل جوي وطني في الدخول إلى المملكة، حيث يمكنهم الحصول على التأشيرة عند الوصول. وقد تم إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن.

وتأتي الهوية لتعزز توجه وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تضمنت مساهمة القطاع في الدخل المحلي بنسبة 10%، إضافة إلى توفير مليون وظيفة جديدة، وتحقيق مائة مليون زيارة بحلول عام 2030.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
02:22 PM

شاهد.. الهوية الجديدة لأول وزارة سياحة في السعودية "أهلاً بالعالم"

يتماشى مع التوجه للعالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,999

دشنت وزارة السياحة هويتها الجديدة، التي تستلهم من خلال خطوطها وألوانها الحيوية، لون علم المملكة، وتستحضر خريطتها التي تمتد شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا، في إشارة إلى الثراء والتنوع السياحي والتراثي والحضاري الذي تتمتع به المملكة، مع ربط ذلك بتجربة الزائر الذي يتنقل بين وجهات المملكة السياحية، متلمسًا قيم الحفاوة والترحاب والضيافة التي يتمتع بها شعب المملكة.

وهذه الهوية تتمازج مع شعار "أهلا بالعالم"، الذي جاء متزامنًا مع فتح التأشيرة السياحية للزوار من مختلف أرجاء العالم، مع منح مواطني 49 بلدًا إمكانية الدخول إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول، وهذا الأمر يسري أيضًا على من يحملون تأشيرة الشينقن والتأشيرة الأمريكية وتأشيرة دخول المملكة المتحدة، شريطة أن يكونوا قد استخدموا هذه التأشيرة في الوصول إلى هذه الدول أولاً، مع ضرورة استخدام ناقل جوي وطني في الدخول إلى المملكة، حيث يمكنهم الحصول على التأشيرة عند الوصول. وقد تم إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن.

وتأتي الهوية لتعزز توجه وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تضمنت مساهمة القطاع في الدخل المحلي بنسبة 10%، إضافة إلى توفير مليون وظيفة جديدة، وتحقيق مائة مليون زيارة بحلول عام 2030.

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