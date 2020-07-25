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جاهزية وتدابير.. تهيئة 2015 جامعًا ومسجدًا لإقامة صلاة العيد بجازان

إحضار سجادة خاصة ولبس الكمام ووجود مسافة كافية ضمن الضوابط

هيّأَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، 2015 جامعًا ومسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 للهجرة، في إطار رسالة الوزارة للعناية ببيوت الله تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أسامة بن زيد المدخلي، أن الفرع أتمَّ تهيئة وجاهزية هذا العدد من الجوامع والمساجد لإقامة صلاة العيد ضمن خطة وضعها الفرع وسط الأخذ بكامل الاستعدادات وجميع البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة؛ وهي: إحضار سجادة خاصة، ولبس الكمام، والحرص على وجود مسافة كافية بين كُلّ مصلٍّ وآخر، وتوزيع مراقبي المساجد، داعيـًا الجميع إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة جازان سيكون في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق؛ بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبًا.

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جاهزية وتدابير.. تهيئة 2015 جامعًا ومسجدًا لإقامة صلاة العيد بجازان
سبق

هيّأَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، 2015 جامعًا ومسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 للهجرة، في إطار رسالة الوزارة للعناية ببيوت الله تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أسامة بن زيد المدخلي، أن الفرع أتمَّ تهيئة وجاهزية هذا العدد من الجوامع والمساجد لإقامة صلاة العيد ضمن خطة وضعها الفرع وسط الأخذ بكامل الاستعدادات وجميع البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة؛ وهي: إحضار سجادة خاصة، ولبس الكمام، والحرص على وجود مسافة كافية بين كُلّ مصلٍّ وآخر، وتوزيع مراقبي المساجد، داعيـًا الجميع إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة جازان سيكون في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق؛ بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبًا.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
11:00 AM

جاهزية وتدابير.. تهيئة 2015 جامعًا ومسجدًا لإقامة صلاة العيد بجازان

إحضار سجادة خاصة ولبس الكمام ووجود مسافة كافية ضمن الضوابط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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هيّأَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، 2015 جامعًا ومسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 للهجرة، في إطار رسالة الوزارة للعناية ببيوت الله تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أسامة بن زيد المدخلي، أن الفرع أتمَّ تهيئة وجاهزية هذا العدد من الجوامع والمساجد لإقامة صلاة العيد ضمن خطة وضعها الفرع وسط الأخذ بكامل الاستعدادات وجميع البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة؛ وهي: إحضار سجادة خاصة، ولبس الكمام، والحرص على وجود مسافة كافية بين كُلّ مصلٍّ وآخر، وتوزيع مراقبي المساجد، داعيـًا الجميع إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة جازان سيكون في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق؛ بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبًا.

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