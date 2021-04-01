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تمديد صلاحية الإقامات والخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة لهذا التوقيت

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة في موقعها على منصة تويتر أنه ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها في ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة تود السفارة توضيح الآتي:

- تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

- تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

- التمديد مجاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد صلاحية الإقامات والخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة لهذا التوقيت
سبق

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة في موقعها على منصة تويتر أنه ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها في ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة تود السفارة توضيح الآتي:

- تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

- تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

- التمديد مجاني.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
03:15 PM

تمديد صلاحية الإقامات والخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة لهذا التوقيت

A A A
خالد خليل - الرياض
0
6,238

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة في موقعها على منصة تويتر أنه ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها في ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة تود السفارة توضيح الآتي:

- تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

- تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

- التمديد مجاني.

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