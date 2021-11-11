السودان.. "البرهان" يعين مجلسَ سيادة جديدًا

أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدًا.
وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي".
أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدًا.
وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي".
أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدًا.
وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي".
أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدًا.
وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي".