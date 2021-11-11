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السودان.. "البرهان" يعين مجلسَ سيادة جديدًا

أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدًا.


وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي".

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السودان.. "البرهان" يعين مجلسَ سيادة جديدًا
سبق

أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدًا.


وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي".

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
06:58 PM

السودان.. "البرهان" يعين مجلسَ سيادة جديدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدًا.


وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي".

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