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شاهد.. جولات ميدانية على جوامع صامطة لمتابعة تقيُّد المصلين بالاحترازات

فيما حثَّ "خطباء الجمعة" المواطنين والمقيمين على أهمية التسجيل لأخذ اللقاح

واصلت إدارة المساجد بمحافظة صامطة اليوم الجمعة جولاتها الميدانية بالتنسيق مع المستشفى العام بالمحافظة، وعدد من الفرق التطوعية؛ لمتابعة تقيُّد المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في جوامع ومساجد المحافظة، وذلك بمتابعة من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

وفي التفاصيل، كلَّفت إدارة المساجد بصامطة وحدة المراقبين بالقيام بجولات ميدانية مستمرة على مساجد وجوامع المحافظة؛ وذلك للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية. ووقف المراقبون على جوامع ومساجد المحافظة للمتابعة والتأكد من تقيُّد المصلين بالاشتراطات الصحية، ولبس الكمامات، وإحضار السجاد الخاص، والتباعد.

كما حثَّ خطباء الجمعة المواطنين والمقيمين على أهمية التسجيل لأخذ اللقاح ضد فيرس كورونا Covid_19 .

هذا، وقد شهدت جوامع ومصليات المحافظة التزامًا كبيرًا، وتقيُّدًا بجميع الإجراءات الاحترازية التي نبهت عليها وزارة الصحة، وأوصت بها وزارة الشؤون الإسلامية من لبس الكمامة، والتباعد، وإحضار المصلي سجادته الخاصة، وعدم التزاحم في مداخل ومخارج الجوامع والمساجد.

ومن جانبه، ثمّن محافظ صامطة الجهود المشتركة بين إدارة المساجد والمستشفى العام والفِرق التطوعية، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود المقدمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من أمير منطقة جازان ونائبه والجهات المعنية، واتباع الإجراءات الاحترازات للوقاية من فيروس كورونا خلال وجودهم بالجوامع والمساجد والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة والأسواق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جولات ميدانية على جوامع صامطة لمتابعة تقيُّد المصلين بالاحترازات
سبق

واصلت إدارة المساجد بمحافظة صامطة اليوم الجمعة جولاتها الميدانية بالتنسيق مع المستشفى العام بالمحافظة، وعدد من الفرق التطوعية؛ لمتابعة تقيُّد المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في جوامع ومساجد المحافظة، وذلك بمتابعة من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

وفي التفاصيل، كلَّفت إدارة المساجد بصامطة وحدة المراقبين بالقيام بجولات ميدانية مستمرة على مساجد وجوامع المحافظة؛ وذلك للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية. ووقف المراقبون على جوامع ومساجد المحافظة للمتابعة والتأكد من تقيُّد المصلين بالاشتراطات الصحية، ولبس الكمامات، وإحضار السجاد الخاص، والتباعد.

كما حثَّ خطباء الجمعة المواطنين والمقيمين على أهمية التسجيل لأخذ اللقاح ضد فيرس كورونا Covid_19 .

هذا، وقد شهدت جوامع ومصليات المحافظة التزامًا كبيرًا، وتقيُّدًا بجميع الإجراءات الاحترازية التي نبهت عليها وزارة الصحة، وأوصت بها وزارة الشؤون الإسلامية من لبس الكمامة، والتباعد، وإحضار المصلي سجادته الخاصة، وعدم التزاحم في مداخل ومخارج الجوامع والمساجد.

ومن جانبه، ثمّن محافظ صامطة الجهود المشتركة بين إدارة المساجد والمستشفى العام والفِرق التطوعية، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود المقدمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من أمير منطقة جازان ونائبه والجهات المعنية، واتباع الإجراءات الاحترازات للوقاية من فيروس كورونا خلال وجودهم بالجوامع والمساجد والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة والأسواق.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
11:35 PM

شاهد.. جولات ميدانية على جوامع صامطة لمتابعة تقيُّد المصلين بالاحترازات

فيما حثَّ "خطباء الجمعة" المواطنين والمقيمين على أهمية التسجيل لأخذ اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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واصلت إدارة المساجد بمحافظة صامطة اليوم الجمعة جولاتها الميدانية بالتنسيق مع المستشفى العام بالمحافظة، وعدد من الفرق التطوعية؛ لمتابعة تقيُّد المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في جوامع ومساجد المحافظة، وذلك بمتابعة من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

وفي التفاصيل، كلَّفت إدارة المساجد بصامطة وحدة المراقبين بالقيام بجولات ميدانية مستمرة على مساجد وجوامع المحافظة؛ وذلك للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية. ووقف المراقبون على جوامع ومساجد المحافظة للمتابعة والتأكد من تقيُّد المصلين بالاشتراطات الصحية، ولبس الكمامات، وإحضار السجاد الخاص، والتباعد.

كما حثَّ خطباء الجمعة المواطنين والمقيمين على أهمية التسجيل لأخذ اللقاح ضد فيرس كورونا Covid_19 .

هذا، وقد شهدت جوامع ومصليات المحافظة التزامًا كبيرًا، وتقيُّدًا بجميع الإجراءات الاحترازية التي نبهت عليها وزارة الصحة، وأوصت بها وزارة الشؤون الإسلامية من لبس الكمامة، والتباعد، وإحضار المصلي سجادته الخاصة، وعدم التزاحم في مداخل ومخارج الجوامع والمساجد.

ومن جانبه، ثمّن محافظ صامطة الجهود المشتركة بين إدارة المساجد والمستشفى العام والفِرق التطوعية، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود المقدمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من أمير منطقة جازان ونائبه والجهات المعنية، واتباع الإجراءات الاحترازات للوقاية من فيروس كورونا خلال وجودهم بالجوامع والمساجد والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة والأسواق.

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